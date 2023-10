München (ots) -



- Nach kurzer Erholung zu Jahresbeginn ist die wirtschaftliche Stimmung wieder

gekippt: Deutsche Unternehmen bei Geschäftsaussichten deutlich pessimistischer

als im Frühjahr

- Vor allem Milliardenunternehmen sind für die nahe Zukunft nicht zuletzt

angesichts anhaltender Risiken eher kritisch, Mittelständler teilweise

optimistischer

- Nicht alle Branchen sind gleichermaßen betroffen: Am schlimmsten leidet nach

dem Bauwesen die Exportwirtschaft, vor allem der Auto- und Maschinenbau



Der Optimismus des Frühlings, den deutsche Finanzvorstände noch im letzten

Deloitte CFO Survey bekundet hatten, ist herbstlicher Ernüchterung gewichen. Das

wirtschaftliche Umfeld aus gestiegenen Zinsen, hohen Energiekosten, anhaltender

Inflation und fehlenden Facharbeitern belastet deutsche Unternehmen, hinzu

kommen geopolitische Unsicherheiten, die den Export erschweren - kurz: die

Firmen leiden unter den langfristigen Auswirkungen der Krisen. Je größer und

internationaler ausgerichtet die Unternehmen, umso schlechter die kurzfristigen

Aussichten. Entsprechend uneuphorisch ist derzeit die wirtschaftliche Stimmung

unter den im September befragten 193 Finanzvorstände deutscher Großunternehmen.





"Nachdem sich die Geschäftsaussichten im Frühjahr noch deutlich in den positivenBereich verbessert hatten, kehrt sich der Trend aktuell wieder um", sagt Dr.Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte. "DieGeschäftsaussichten sind im Vergleich zum Frühjahr deutlich gefallen, die seitBeginn des Jahres stark gestiegenen Zinsen bremsen Konsum- undInvestitionslaune. Zudem lässt die Unsicherheit in den Kernmärkten USA und Chinaden Export vor allem im verarbeitenden Gewerbe schwächeln."Geschäftsaussichten wieder im AbwärtstrendUnter allen Teilnehmern der Erhebung schätzt mittlerweile fast die Hälfte ihreGeschäftsaussichten gegenüber der letzten Befragung wieder schlechter ein. DerIndex aus der prozentualen Differenz der positiven und negativen Einschätzungen,fiel von 14 Prozent im Plus auf aktuell minus 30 Prozent. Dies betrifftbesonders Großunternehmen mit mehr als EUR1 Mrd. Umsatz - hier fällt der Indexmit minus 44 Prozent besonders niedrig aus, während sich der Mittelstand sichbesser behauptet (-23%). Vor allem in der Baubranche (-62%), beim Maschinenbau(-50%) und in der Automobilindustrie (-40%) ist die negative Trendwendeunübersehbar.Unverändert hingegen die Risikolandschaft, in der Fachkräftemangel und steigendeLohnkosten für knapp drei von fünf Unternehmen Top-Risiken darstellen.Entsprechend erwarten die befragten Finanzvorstände im DurchschnittPreissteigerungen von 4,9 Prozent in den kommenden zwölf Monaten. Immerhin 58