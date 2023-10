Wirtschaft Dax startet positiv - Ölpreis stabilisiert sich wieder

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.160 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, Zalando und Vonovia. "Mit dem US-Arbeitsmarktbericht kommt das Highlight dieser Börsenwoche zum Schluss", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Nach dem Bericht der privaten ADP-Agentur vom Mittwoch rechnen alle mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt", ergänzte er.