Öffentliches Finanzierungsdefizit steigt im 1. Halbjahr 2023 auf 76,1 Milliarden Euro / Öffentliche Ausgaben nehmen deutlich stärker zu als die Einnahmen

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt hat im 1. Halbjahr 2023 rund 11% mehr ausgegeben, aber nur rund 6 % mehr eingenommen als im 1. Halbjahr 2022:Einnahmen von 889,7 Milliarden Euro standen Ausgaben von 965,8 Milliarden Eurogegenüber. Damit schlossen die Kern- und Extrahaushalte von Bund, Ländern,Gemeinden und Sozialversicherung das 1. Halbjahr 2023 mit einemFinanzierungsdefizit von 76,1 Milliarden Euro ab. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik weitermitteilt, verzeichneten zwar alle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts -Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung - ein Defizit. Jedoch trug der Bundden mit Abstand größten Teil, während die Kern- und Extrahaushalte der Ländernahezu ausgeglichen waren. Verglichen mit dem 1. Halbjahr 2022 hat sich dasöffentliche Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2023 mehr als verdoppelt. Damalshatte das Defizit 32,9 Milliarden Euro betragen.Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben stiegen im 1. Halbjahr2023 geringfügig: 757,3 Milliarden Euro wurden bis Ende Juni 2023 eingenommen(1. Halbjahr 2022: 744,2 Milliarden Euro). Bei den Ländern ergab sich, vor allemdurch die um ein Drittel (-33,5 % auf 6,3 Milliarden Euro) gesunkenenGrunderwerbsteuereinnahmen, gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 ein Rückgang um 4,1 %auf 175,8 Milliarden Euro, bei der Sozialversicherung - dort sind es dieBeitragseinnahmen - ein Plus von 6,2 % auf 319,4 Milliarden Euro."Zinswende" trifft besonders den BundDie zuletzt stark gestiegenen Zinsen für Kredite und Darlehen schlugen sich vorallem beim Bund nieder: Der Zinsaufwand des Bundes an andere Bereiche hat sichmit +411,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 29,3 Milliarden Euro mehr alsverfünffacht, während er bei den Ländern nur um 15,8 % auf 5,6 Milliarden Eurogestiegen ist. Im Gegenzug haben sich beim Bund die Zinseinnahmen von anderenBereichen mit 5,9 Milliarden Euro mehr als verdoppelt (+113,9 %). Bei denLändern fällt der Anstieg schwächer aus: Sie nahmen von anderen Bereichen 0,9Milliarden Euro an Zinsen ein (+92,7 %). Bei der Sozialversicherung haben sichdie Zinseinnahmen von anderen Bereichen sogar mehr als versiebenfacht auf 0,8Milliarden Euro (+641,3 %).Laufende Zuweisungen, Zuschüsse und Schuldendiensthilfen gingen im 1. Halbjahr2023 weiter zurück, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind Corona-Hilfen fürUnternehmen und den Gesundheitssektor weitgehend entfallen. Bei den Gemeinden,die 105,5 Milliarden Euro aus Zuweisungen und Zuschüssen einnahmen, gab es einPlus von 8,3 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2022. In fast allen Ländern stiegen die