0,8 % mehr Beschäftigte an Hochschulen im Jahr 2022

WIESBADEN (ots) - * Rechnerisch 6,8 Studierende je Lehrperson



* Zwei von drei Angehörigen des hauptberuflichen Hochschulpersonals im

wissenschaftlichen Bereich in befristeter Tätigkeit



An den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken waren zum Jahresende 2022

rund 787 500 Personen beschäftigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, waren das 0,8 % oder rund 6 400 Personen mehr als Ende 2021. Dabei

beschränkte sich der Beschäftigungszuwachs weitgehend auf den

nicht-wissenschaftlichen Bereich Verwaltung, Bibliothek, technischer Dienst und

Pflegedienst. Dort waren Ende 2022 etwa 359 100 Personen beschäftigt und damit

1,6 % mehr als Ende 2021. Im wissenschaftlichen Bereich blieb die Zahl der

Beschäftigten mit +0,2 % nahezu konstant.





Rechnerisch etwas weniger Studierende je Lehrperson als im VorjahrZum wissenschaftlichen Bereich der Hochschulen zählten Ende 2022 rund 428 500Beschäftigte (2021: 427 700). Bezogen auf die 2 920 300 Studierenden imWintersemester 2022/23 kamen somit auf eine Lehrperson rechnerisch 6,8Studierende. Im Vorjahr hatte die Relation noch bei 6,9 Studierenden jeLehrperson gelegen. 150 200 Beschäftigte (35 % des wissenschaftlichenHochschulpersonals) waren Ende 2022 als Gastprofessorinnen und -professoren,Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche Hilfskräfte nebenberuflich tätig und 278200 Personen (65 %) waren hauptberuflich im wissenschaftlichen Bereichbeschäftigt. Dazu gehörten unter anderem rund 51 200 Professorinnen undProfessoren und etwa 212 300 wissenschaftliche und künstlerischeMitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Zahlder Professorinnen und Professoren um 1,8 %, die Zahl der wissenschaftlichen undkünstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg um 0,7 %.67 % des hauptberuflichen Personals im wissenschaftlichen Bereich in befristeterTätigkeitInsgesamt waren Ende 2022 rund 185 300 Personen des hauptberuflichenHochschulpersonals im wissenschaftlichen Bereich (67 %) befristet und 92 900 (33%) unbefristet tätig. Eine Vollzeitbeschäftigung übten 168 500 Personen (61 %des hauptberuflichen Hochschulpersonals) aus, eine Teilzeitbeschäftigung 109 700(39 %). Der Anteil der unbefristet Vollzeitbeschäftigten am hauptberuflichtätigen wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulpersonal lag bei 27 %,der Anteil der befristet Teilzeitbeschäftigten bei 33 %.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse zum Hochschulpersonal sind in der DatenbankGENESIS-Online (Tabelle 21341-0001 bis 21341-0003), im Statistischen Bericht"Personal an Hochschulen 2022" sowie auf der Themenseite "Hochschulen" imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schuleüber die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite"Bildungsindikatoren". Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt dasStatistische Bundesamt auf einer eigenen Sonderseite(www.destatis.de/fachkraefte). Das Datenangebot umfasst die Bereiche Demografie,Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht von Vorausberechnungen zurkünftigen Zahl von Erwerbspersonen über Analysen zum Arbeitskräfteangebot bishin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt - und wird sukzessiveerweitert.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Hochschulstatistik,Tel: +49 611 75 4140www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5619311OTS: Statistisches Bundesamt