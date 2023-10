myWorld auf globalem Expansionskurs

Graz (ots) - Die myWorld Unternehmensgruppe, die im Sommer dieses Jahres ihren

Firmensitz vom Vereinigten Königreich nach Österreich verlegt hat, startet

weiter durch und setzt auf internationales Wachstum in attraktiven Märkten. Der

Betreiber des multinationalen myWorld Benefit Program richtet dabei den Fokus

seiner Expansionsziele vor allem auf den asiatischen und afrikanischen Raum.



Erst im Juli hat myWorld Asia in Kuala Lumpur, Malaysia, ein neues Headquarter

eröffnet, um von dort aus noch stärker in den asiatischen Markt vorzudringen.

Als florierender, sich rasant entwickelnder Wirtschaftsstandort ist Malaysia der

ideale Ausgangspunkt für die Ausweitung des erfolgreichen Shopper- und

Händlernetzwerks in Asien. In den kommenden Jahren sind zu diesem Zweck

Investitionen in Millionenhöhe geplant.





Pulsierende Wirtschaft in Indonesien und VietnamDer strategische Fokus von myWorld liegt zunächst vor allem auf denbevölkerungsreichen Ländern Indonesien und Vietnam. Beide Märkte umfasseninsgesamt 370 Millionen Menschen und verzeichneten in den vergangenen Jahreneine stabile wirtschaftliche Entwicklung. "Digitale Zahlungsmethoden,Onlineshopping und E-Commerce-Transaktionen erleben in diesen Ländern einenenormen Aufschwung. Das sind optimale Voraussetzungen dafür, die konsumfreudigenBewohner und den blühenden Einzelhandelsmarkt dieser Länder für unserbeispielloses Benefit Program und unsere innovativen Shopping-Technologien zubegeistern", betont myWorld Co-Owner Sharif Omar.Auf der Überholspur im Wachstumsmarkt AfrikaÄhnlich hoch schätzt myWorld das Potenzial auf dem afrikanischen Kontinent ein.Die Mittelschicht wächst in vielen Ländern Afrikas kontinuierlich und mit ihrdie Kaufkraft der überwiegend jungen Bevölkerung. "Im September sind wirerfolgreich in Kap Verde gestartet. Kenia und Angola sind ebensovielversprechende Märkte für uns und bereits in Vorbereitung. Wir möchtenKonsumenten dabei unterstützen, bei ihren täglichen Einkäufen Geld zu sparen -und das auf so einfache und innovative Weise wie möglich", erklärt RadovanVitosevic, CEO der myWorld International AG. "Gerade in Zeiten der Inflation undEnergiekrise spüren wir diesen Bedarf so stark wie noch nie - nicht nur in Asienund Afrika, sondern weltweit." Von der Expansionswelle in Asien und Afrikaerwartet sich myWorld in der ersten Ausbauphase 85.000 neue Partnerunternehmenund 8,5 Millionen neue Kunden.Über die myWorld International AGDie myWorld International AG ist der Betreiber des weltweiten myWorld BenefitProgram, das sowohl für Shopper als auch für Händler und Dienstleister eineFülle attraktiver Vorteile bereithält. Shopper dürfen sich bei jedem Einkauf beimyWorld Partnern über Cashback und Shopping Points freuen - egal ob sie onlineoder im stationären Handel einkaufen. Partner wiederum profitieren von einemeffizienten Kundenbindungsprogramm, das ihnen dabei hilft, ihre Bekanntheit undihre Umsätze zu steigern. Mehr als 15 Millionen Kunden und 400.000Akzeptanzstellen in 56 Märkten nutzen bereits das myWorld Benefit Program. Mehrauf http://www.myworld.com .