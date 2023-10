Biotech-Sensation? NurExone's Therapie zielt auf funktionelle Wiederherstellung nach lähmenden Verletzungen

Das israelische biopharmazeutische Unternehmen NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) hat ein ehrgeiziges Ziel: die verheerenden Auswirkungen von Verletzungen des Nervensystems endlich rückgängig zu machen und damit das Leben vieler Patienten mit Rückenmarksverletzungen und Querschnittslähmung deutlich zu verbessern. Was wie ein unerreichbares Wunder klingt, hat in einer präklinischen Studie bereits einen großen Erfolg erzielt: Das NurExone-Medikament ExoPTEN machte Lähmungen bei Laborratten rückgängig und ermöglichte es ihnen, wieder zu gehen.