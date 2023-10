Mit Öl hat keiner gerechnet

Super-Benzin 1,98 Euro und Diesel bei 1,90 Euro – so recht macht tanken im September 2023 in Deutschland keinen Spaß und in vielen anderen Ländern sieht es nicht anders aus. An der Tankstelle kann man ein Dilemma ablesen, dass sich um den Globus ziehen könnte – die Ölpreise sind zu hoch und zu weit geklettert. Dabei sollten die Basiseffekte eigentlich dafür sorgen, dass die Inflation runterkommen kann. „Die Energiepreise machen vor allem EZB-Chefin Christine Lagarde einen Strich durch die Rechnung und sie ist nicht zu beneiden“, findet Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Denn in der Tat ist es alles andere als Lehrbuch-Agieren, wenn die größte Volkswirtschaft der Eurozone, Deutschland, in der Rezession steckt wie Goldman Sachs jüngst feststellte und man gleichzeitig die Zinsen hoch lässt oder sogar weiter forciert.

Falken wollen mehr

Denn auf der einen Seite drängen die Falken bei der Europäischen Zentralbank auf eine weiter straffe Geldpolitik, während zugleich die Wirtschaft immer stärker leidet. „Mit gut sechs Prozent ist die Inflation in Deutschland eindeutig zu hoch. Die EZB hat also ihr Ziel, die Teuerungsrate in den Bereich um zwei Prozent zu drücken, noch lange nicht erreicht“, ordnet Stefan Riße vom Fondshaus Acatis das Dilemma ein. Aber die Währungshüter sind bekanntlich nicht nur für Deutschland da, sondern auch für andere Länder wie Spanien, wo die Inflation nur noch bei 2,6 Prozent liegt. In die Karten sollte den Notenbankern vor allem im September und Oktober der starke Basiseffekt spielen, der sich im Jahresvergleich nun bremsend auswirkt. Wer erinnert sich nicht an die hohen Energiepreise im Spätsommer 2022. Im Herbst dürfte daher die Euro-Inflationsrate zügig in Richtung drei Prozent plus x fallen. „Allerdings droht eben anschließend wieder neues Ungemach, wenn der Ölpreis nicht mitspielt. Öl der Nordseesorte Brent verteuerte sich seit dem Jahrestief im Mai um rund 30 Prozent und würde den Basiseffekt merklich bremsen“, so RoboMarkets-Analyst Molnar.

Die Tankstelle weist den Weg

Einen so kräftig Preisanstieg beim schwarzen Gold hatte der Markt bislang kaum auf der Rechnung. Autofahrer spüren wieder schmerzhaft, was Inflation ist. Im Durchschnitt müssen für ein Liter Benzin rund 1,95 EUR berappt werden. Energie- und Mehrwertsteuer sorgen allerdings dafür, dass der Steueranteil bei saftigen 50 Prozent liegt. Zwar verringert der stetig steigende Marktanteil von E-Autos die Nachfrage, aber dieser Effekt wirkt nur sehr langfristig. „Weltweit ersetzen derzeit alle elektrischen Fahrzeuge rund 1,5 Mio. Barrel Öl pro Tag. Bei einer Ölförderung von etwa 100 Mio. Barrel am Tag ist dies noch ein Tropfen auf den heißen Stein“, zeigt Analyst Molnar die Wichtigkeit von Öl auf. China dürfte aber als Blaupause für die Opec dienen, da hier der Anteil elektrischer Fahrzeuge besonders dynamisch steigt und somit auch die Nachfrage nach Öl aus dem Verkehrssektor früher sinken dürfte als in anderen Ländern.