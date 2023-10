Traumurlaub mit Budget: Finanztipps für Ihre Thailand-Reise

Fernreisen locken jedes Jahr Tausende von Reiselustigen. Thailand gehört mit zu einem Top Ziel, da dieses Land eine einzigartige Kultur hat und bekannt ist, für seine sehr freundlichen Menschen. Hier kann man atemberaubende Tempelanlagen entdecken und köstliches exotisches Essen genießen oder man entspannt sich an einem der Traumstrände. Geografisch zählt Thailand zu Südostasien und die Hauptstadt Bangkok ist ein wahrer Touristenmagnet. Diese laute und überfüllte Stadt hat hierfür einiges zu bieten und so können die Touristen u. a. viele interessante Märkte besuchen. Wer hier gerne ein wenig mehr auf sein Urlaubsbudget achten möchte, der kann dies ohne Probleme mit ein paar einfachen Tipps.

Reisezeitpunkt

Gut zu wissen ist es, wann in Thailand Haupt- und wann die Nebensaison ist, denn hier kann schon mal richtig eingespart werden. Der Thailand Urlaub kann ohne weiteres in der Nebensaison geplant werden. Dieses Land ist, praktisch gesehen, das ganze Jahr über eine Reise wert. Es ist dort immer sehr warm und heiß. Man kann drei verschiedene Jahreszeiten erkennen, die aber in allen Regionen unterschiedlich ausfallen. Hauptsaison in Thailand ist von November bis Februar. Deswegen ist es auch so ein beliebtes Reiseziel für die Deutschen. Dann, wenn es bei uns kalt wird und sogar Schnee fallen kann, zieht es viele in die wärmeren Regionen der Welt und Thailand zählt zum beliebtesten Reiseziel. Hier ist allerdings auch schon das erste Problem. Hauptsaison heißt teurere Preise. Dies fängt bereits bei der Buchung der Tickets an. Die Zeit von Juni bis Oktober gilt als Nebensaison. Hier kann man günstige Flüge finden. Nebensaison in Thailand heißt aber auch, dass die Regenzeit beginnt. Jedoch kann man dieses tolle Land trotzdem bereisen, denn meistens regnet es nur in kurzen starken Schauern und anschließend scheint wieder die Sonne. Auch kann es vorkommen, dass es mal einen Tag lang durchregnet. Auf diese Gegebenheiten muss man sich beim Bereisen von Thailand in der Nebensaison einstellen.

Alternative Flughäfen

Wer bei den Tickets richtig sparen möchte, der sollte im Voraus buchen. Früher war es schon mal üblich, über kurzfristig gebuchte Last Minute Tickets, einen erheblichen Betrag zu sparen, aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Jetzt macht es Sinn, sich frühzeitig zu kümmern. Erfahrungsgemäß steigen jetzt die Ticketpreise, je näher man dem Reisezeitpunkt kommt. Wer flexibel bei den Reisedaten sein kann, der hat die Möglichkeit, noch mehr einzusparen. Meist sind andere Flugverbindungen günstiger, wenn eine Fluggesellschaft nicht den internationalen Flughafen anfliegt. Ebenso können die Preise stark variieren, je nach dem von welchem Flughafen man losfliegt. Hier können gleich mehrere hunderte von Euro eingespart werden, wenn man in Kauf nimmt, dass mit dem Zug oder dem Auto zu einem Flughafen in der Nachbarstadt fährt.

Bild: Um in Thailand einen Traumurlaub verbringen zu können, muss man nicht tief in die Tasche greifen Bildquelle: sasint via pixabay.com

Sich günstig betten

Gerade weil Thailand ein so beliebtes Reiseland ist, hat es unwahrscheinlich viele verschiedene Unterkünfte anzubieten. Für jedes Budget kann man hier die passende Alternative finden. Wer lieber auf Low Budget Unterkünfte zurückgreifen möchte, der sollte auf den Online-Plattformen nach Sonderangeboten und Rabatten schauen. Vor allem in den größeren Städten macht dies Sinn. Ruhige und ländlichere Gebiete verfügen oft auch über Gästehäuser und Bungalows. Diese sind erheblich günstiger und bieten dazu noch die Gelegenheit, die Einheimischen näher kennen zu lernen.

Touristenfalle Restaurant

Wer auf der belebtesten Einkaufsstraße der Stadt unterwegs ist, der muss sich nicht wundern, wenn die Restaurants erheblich teurere Preise verzeichnen. Die Restaurantbesitzer setzen hier auf das Unwissen der Touristen und auf die locker sitzenden Euros im Urlaub. Auch hier kann man allerdings deutlich einsparen. Dazu muss man nur das Essen von den Straßenständen versuchen oder sich in eins der einheimischen Restaurants wagen, die meist ein wenig abseits von den ganzen Touristenstraßen liegen. Das ist auch die beste Art und Weise, die authentische thailändische Küche kennen zu lernen und auszuprobieren. Zu den lokalen Gerichten gehören u. a. Pad Thai, Tom Yum Suppe oder auch der Som Tam Salat.

Wer eine günstige Reise genießen möchte, der sollte sich an ein paar einfache Spartipps halten. Das Budget in Thailand kann auf jeden Fall optimiert werden, ohne dass man auf ein reichhaltiges kulturelles Erlebnis verzichten muss. Eine Fülle an Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten können hier auch mit dem kleinen Geldbeutel besichtigt werden.