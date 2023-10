Zahl der Beschäftigten an Hochschulen in Deutschland minimal gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten an den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken ist zuletzt leicht gestiegen. So waren Ende 2022 rund 787 500 Menschen dort angestellt, 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Rechnerisch kamen demnach auf eine Lehrperson 6,8 Studierende.

Im Großen und Ganzen habe sich der Zuwachs weitgehend auf den nicht-wissenschaftlichen Bereich beschränkt, also die Bereiche Verwaltung, Bibliothek, technischer Dienst und Pflegedienst, erklärten die Statistiker. So lag die Anzahl der Beschäftigten dort bei etwa 359 100 (plus 1,6 Prozent), im wissenschaftlichen Bereich blieb die Zahl dagegen insgesamt nahezu konstant (plus 0,2 Prozent).