myWorld cresce su scala globale (FOTO)

Graz, Austria (ots) - Il Gruppo myWorld, la cui sede principale è stata

recentemente spostata dal Regno Unito all'Austria, prosegue nella sua espansione

in nuovi mercati. L'azienda che gestisce a livello mondiale il proprio Benefit

Program dedicato ad aziende e consumatori, sta focalizzando i propri obiettivi

di crescita soprattutto nel territorio asiatico e in quello africano.



Nello scorso mese di Luglio, myWorld Asia ha inaugurato una nuova sede a Kuala

Lumpur, Malesia, per rafforzare la presenza del gruppo in quest'area e

supportare l'ingresso nel mercato asiatico. La Malesia, sito economico fiorente

in rapido sviluppo, è il punto di partenza ideale per espandere la consolidata

rete di consumatori e imprese in Asia. Nei prossimi anni, sono previsti a tale

scopo investimenti dell'ordine di milioni.





Economia pulsante in Indonesia e VietnamIl focus strategico di myWorld è orientato innanzitutto verso i Paesi piùpopolosi, Indonesia e Vietnam. Entrambi i mercati contano complessivamente 370milioni di persone e si sono caratterizzati negli anni scorsi per uno sviluppoeconomico stabile. "Metodi di pagamento digitali, online shopping e transazionie-commerce, vivono in questi Paesi un enorme slancio. Queste sono ottimepremesse per entusiasmare gli amanti dello shopping e il fiorente mercato delretail di questi Paesi con il nostro Benefit Program unico e con le nostretecnologie innovative per lo shopping", sottolinea il Co-Owner di myWorld,Sharif Omar.In corsia di sorpasso nel mercato in crescita dell'AfricamyWorld ritiene altrettanto elevato il potenziale del continente africano. Ilceto medio cresce costantemente in molti Paesi africani e con esso il potered'acquisto della popolazione prevalentemente giovane. "A settembre, abbiamoiniziato con successo a Capo Verde. Anche Kenya e Angola sono mercati attrattiviper noi e già in fase di set-up. Vorremmo sostenere i consumatori in modo cherisparmino denaro nei loro acquisti quotidiani e intendiamo farlo nel modo piùsemplice e innovativo possibile. Proprio in tempi d'inflazione e crisienergetica avvertiamo questa necessità più forte che mai, non solo in Asia e inAfrica, bensì a livello mondiale" dichiara Radovan Vitosevic, CEO di myWorldInternational AG. Da questo ingresso in Asia e Africa, myWorld si attende nellaprima fase di sviluppo una crescita di 85.000 nuove imprese Partner e 8,5milioni di nuovi clienti.Riguardo myWorld International AGmyWorld International AG gestisce un Benefit Program a livello mondiale cheoffre numerosi vantaggi interessanti sia per i consumatori che per le imprese. Iconsumatori godono di Cashback e Shopping Points ad ogni acquisto fatto pressole imprese Partner di myWorld - che acquistino online o in negozio. D'altrocanto, le imprese Partner hanno disposizione i vantaggi di un programma fedeltàche le aiuta ad incrementare la loro notorietà e i loro fatturati. Oltre 15milioni di clienti e 400.000 punti di accettazione in 56 mercati si avvalgonogià del Benefit Program di myWorld. Per saperne di più http://www.myworld.com .