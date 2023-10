UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" belassen. Seit seiner letzten Studie zur Positionierung der Investoren habe sich die Stimmung für einige Flughafenbetreiber und Fluglinien verschlechtert, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die Lufthansa gehöre dabei zu jenen Unternehmen, bei denen besonders viele Anleger auf einen Kursabschwung setzen./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 23:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 7,39EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m