BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Verzögerungen und Stornierungen von Projekten und der Wertminderungen von Orsted hätten die Investoren das Vertrauen in die Windenergie auf See verloren, konstatierte Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die europäischen Offshore-Projekte von RWE seien aber nach wie vor "gesund"./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 21:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 32,81EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48,50

Kursziel alt: 48,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m