Karrierechancen in Stuttgart / 10. jobmesse in der Carl Benz Arena mit über 80 Ausstellern (FOTO)

Chrystèle Postler, Projektleiterin der jobmesse stuttgart, erklärt: "AmMessestand können sowohl Arbeitgeber als auch potenzielle Bewerber genauerabschätzen, ob eine künftige Zusammenarbeit für sie in Frage kommt. Oft findetman auch Angebote, die man bei seiner bisherigen Recherche gar nicht gefundenhat. Und nicht zuletzt bietet die jobmesse stuttgart auch die perfekteMöglichkeit, einmal seinen eigenen Marktwert zu checken."Das Karriereprogramm der 10. jobmesse stuttgart ist ebenso vielfältig wieumfangreich: Im Bewerbungs-Check können die Messegäste von Experten ihreUnterlagen überprüfen lassen und erfahren, wie sie ihre Bewerbung optimieren undsich von der Konkurrenz abheben können. Passen dazu kann man sich für dasperfekte Bewerbungsbild ins rechte Licht rücken lassen.Der Karriere-Coach und Keynote-Speaker Benjamin Pieck, bekannt als TV-Expertefür das VOX-Fernsehformat "Job Switch - zum Glück gekündigt", unterstützt inseinen Workshops die Bewerber auf ihrem Weg zum Traumjob. Darüber hinaus gibt esweitere Workshops und vielfältige Vorträge für einen umfassenden Karriere-Input.Die 10. jobmesse stuttgart in der Carl Benz Arena hat am Samstag, den 14.10.,von 10.00 bis 16.00 Uhr und am Sonntag, den 15.10., von 11.00 bis 17.00 Uhrgeöffnet. Weitere Informationen zu Ausstellern und Programm gibt es im Internetunter jobmessen.de/stuttgart.Pressekontakt:jobmesse deutschland tourBARLAG werbe- & messeagentur GmbHFelix KopsiekerTel. +49 541 44045-22mailto:presse@barlagmessen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118823/5619416OTS: BARLAG werbe- & messeagentur GmbH

Stuttgart (ots) - Am Wochenende 14./15. Oktober findet die 10. jobmesse stuttgart in der Carl Benz Arena statt. Im Gepäck hat das Karriereevent über 80 attraktive Arbeitgeber, tausende Karrierechancen sowie ein Top-Programm. Das Besondere: Die Messe richtet sich an Karriereinteressierte aller Generationen und Qualifikationen - und bietet damit von der Ausbildung und Studium bis zur neuen Herausforderung für Personen 50-60plus vielfältige Möglichkeiten. Mitte Oktober präsentieren sich in der Carl Benz Arena zahlreiche namhafte Aussteller wie die AOK, Deichmann, DEKRA, der Flughafen Stuttgart, Knorr-Bremse, die Sparkassenversicherung, Tesla, Volkswagen Automobile Stuttgart und Würth Elektronik. Auch öffentliche Institutionen wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität oder die Landeshauptstadt Stuttgart sowie Bildungseinrichtungen, z. B. die FOM Hochschule, präsentieren sich auf dem Recruitingevent.

Karrierechancen in Stuttgart / 10. jobmesse in der Carl Benz Arena mit über 80 Ausstellern (FOTO)

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer