Oktoberfest für süddeutsche Marken in China

München (ots) - In Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München startet

Hylink DE das Projekt "Bayern Selectives". Die Plattform ermöglicht lokalen

Händlern ihre Produkte und die süddeutsche Kultur einem chinesischen Publikum zu

präsentieren.



"Bayern Selectives" wurde durch Hylink gemeinsam mit der Stadt München und dem

E-Commerce-Unternehmen JD Worldwide entwickelt. Es soll die weltweite Wirkung

des Oktoberfestes nutzen, um nicht nur lokale Marken und Händler in China zu

etablieren, sondern auch einen wirtschaftlichen Mehrwert für den lokalen

Tourismus und die Kulturindustrie zu schaffen. "Der Launch anlässlich dieses

Großereignisses ist perfekt geeignet, um mehr potenzielle Geschäftspartner zu

gewinnen. Wir sehen in diesem Projekt großes Potenzial für Marken und Händler,

auf dem chinesischen Markt erfolgreich zu sein", sagt Clemens Baumgärtner,

Wirtschaftsreferent der Stadt München.