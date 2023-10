Seite 2 ► Seite 1 von 2

Marktoberdorf (ots) - Der Immobilienmarkt befindet sich derzeit in einerdynamischen Phase. Nach Jahren kontinuierlicher Preissteigerungen scheint dieNachfrage derzeit zu stagnieren oder zurückzugehen. In der Folge sinken je nachLage auch die Verkaufspreise. Doch der nächste "Run" auf Immobilien steht bevor- lohnt es sich jetzt schon, eine Immobilien zur Kapitalanlage zu kaufen? DanielGrosam, Gründer unter anderem der Grosam Immobilien GmbH und ausgewiesenerFinanzexperte, klärt auf, worauf Interessenten achten sollten und warumExpertenwissen der Schlüssel zum richtigen Vermögensaufbau ist.Mit großer Spannung schauen sowohl Immobilienbesitzer als auch potenzielleKäufer auf das, was derzeit auf dem Immobilienmarkt passiert. Ein noch immerschwieriger Marktzugang, eine Energiepolitik, die immer neue Anforderungen andie Verbraucher stellt, die Inflation, hohe Preise für Baustoffe sowie steigendeZinsen machen es für Haushalte mit mittlerem Einkommen nahezu unmöglich, sichden Traum einer Immobilie zu verwirklichen. "Laut Prognosen werden in dennächsten Jahren bis rund 300.000 Handwerker und Fachkräfte im Bau fehlen -allein nur für den Sanierungsbedarf von Bestandsimmobilien", erklärt MatthiasGrosam. Gleichzeitig genügt ein Blick auf die Seiten der einschlägigenImmobilienportale im Internet, um zu bestätigen, dass es immer länger dauert,bis Immobilienbesitzer einen passenden Käufer finden oder sich mit diesem aufeinen akzeptablen Verkaufspreis einigen.Matthias und Daniel Grosam, Gründer der Grosam Immobilien GmbH, möchten mitihrem Unternehmen diesem Trend entgegenwirken: Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf,Wohnraum zu schaffen, den sich nicht nur Superreiche leisten können. IhrErfolgsrezept ist es, Bestandsgebäude zu kaufen und so zu modernisierenbeziehungsweise zu sanieren, dass die Käufer direkt einziehen können. AuchNachverdichtungen im innerstädtischen Raum und eine Bebauung von Freiflächenwerden unter der Leitung der Unternehmer realisiert. Dank eines gut ausgebautenNetzwerks an Bauunternehmen werden alle Arbeiten termingerecht und kostengünstigdurchgeführt. Als Experten für die Immobilienbranche und Finanzen sind dieGründer sowohl für Verkäufer als auch für Käufer jederzeit ansprechbar. Aktuellliegt der Fokus ihrer Kunden auf Immobilien als Kapitalanlage: Das erklärte Zielder Experten der Grosam Immobilien GmbH ist es, für jeden Kunden eine passendeImmobilie zu finden, die nicht nur in Größe und Kaufpreis überzeugt, sondernauch Steuervorteile birgt und kaum Eigenkapital erfordert. Egal, ob Arzt oderArbeiter, die Grosam Immobilien GmbH findet für jeden Kunden das passende Objektund sorgt so für zufriedene Kunden.