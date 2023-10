Zeitenwende in der Mobilität Joey Kelly und Christian Clerici setzen Impulse bei Unternehmen (FOTO)

Hannover/Mainz (ots) - Ein großer Teil der Wege, die täglich zurücklegt werden,

ist nicht privat. Es geht zur Arbeit, zum Kunden, zu Veranstaltungen - und

zurück. Entsprechend groß sind die Handlungserfordernisse, aber auch die

Möglichkeiten in einer sich rasant verändernden Arbeits- und Geschäftswelt. Das

Ziel ist eine zuverlässige, wirtschaftliche, nachhaltige und komfortable

Mobilität von Unternehmen und Organisationen. Praxislösungen für diesen

tiefgreifenden Wandel zeigt das bfp FORUM am 17. und 18. Oktober 2023 am neuen

Standort HALLE 45 in Mainz.



"No Limits - Wie schaffe ich mein Ziel" lautet die Ankündgung der Keynote von

Musiker und Extremsportler Joey Kelly. Er wird am Eröffnungstag die Branche für

die anstehenden Herausforderungen einstimmen. Neben Joey Kelly sind zahlreiche

Anbieter mit innovativen Lösungen sowie Speaker vor Ort, die zum Nachdenken

anregen und inspirieren. Darunter Moderator, Entertainer und Journalist

Christian Clerici. Er nimmt die Besucherinnen und Besucher bei einer Keynote mit

auf eine fesselnde Reise in die Zukunft der Mobilität.