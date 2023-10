Wirtschaft Sparkassen und Volksbanken knausern bei Tagesgeldzins

Schondorf (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der jüngsten Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank geben viele Sparkassen und Volksbanken in Deutschland diese nicht an ihre Kunden beim Tagesgeld weiter. Das zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals Biallo, über die der "Spiegel" berichtet.



So lag der durchschnittliche Tagesgeldzins bei den 548 untersuchten Sparkassen und Volksbanken bei mageren 0,59 Prozent. Manche Sparkassen- und Volksbankkunden gehen sogar ganz leer aus: 14 Sparkassen bieten bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro null Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Auch 19 Volks- und Raiffeisenbanken zahlten ihren Kunden null Prozent Tagesgeldzinsen.