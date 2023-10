Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wiener Neustadt (ots) - An Qualität mangelt es den Produkten undDienstleistungen vieler Hochpreis-Anbieter gewiss nicht - sehr wohl aber an derentsprechenden Wahrnehmung durch ihre Zielgruppe. Martin Holoubek,Geschäftsführer der PIXIT Design GmbH, adressiert diese Herausforderungen durchdigitales Branding, um den Markenwert seiner Kunden zu steigern undqualifizierte Käufer sowie Mitarbeiter für sie zu gewinnen. Wie er dabeivorgeht, welche Resultate er auf diese Weise erzielt und was er für die Zukunftplant, erfahren Sie hier.Angesichts des weiterhin steigenden Konkurrenzdrucks in vielen Branchen stehtvor allem für Anbieter hochpreisiger, erklärungsbedürftiger Produkte undDienstleistungen ein Faktor im Mittelpunkt: effektives Branding. Schließlichsehen sie sich in aller Regel mit der Herausforderung konfrontiert, sich ineinem äußerst kompetitiven Umfeld abzuheben und sowohl qualifizierte Kunden alsauch Fachkräfte für sich zu gewinnen - hierbei stoßen herkömmlicheMarketingmaßnahmen rasch an ihre Grenzen. Und auch die mangelnde Differenzierungvom Wettbewerb sowie eine unzureichende digitale Präsenz führen nicht seltendazu, dass Unternehmen in der Masse untergehen und die gewünschte Zielgruppenicht erreichen. "Wer zur Lösung dieser Probleme keine effektivere Maßnahmefindet, riskiert nicht nur den Verlust zahlungskräftiger Kunden undqualifizierter Mitarbeiter - vielmehr besteht so auf Dauer die Gefahr, dassbetroffene Anbieter endgültig abgehängt werden", warnt Martin Holoubek,Geschäftsführer der PIXIT Design GmbH."Durch zielgerichtetes, digitales Branding können Hochpreis-Anbieter hingegennicht nur ihren tatsächlichen Wert nach außen kommunizieren, sondern auch dieoft auftretenden Hindernisse in der Kundenakquise und Mitarbeitergewinnungüberwinden", fügt der Branding-Experte hinzu. "Diese Herangehensweise ermöglichtes somit, aus dem Meer an Angeboten hervorzustechen und sich als bevorzugte Wahlfür qualifizierte Kunden und Fachkräfte zu positionieren." Auf Grundlage einerumfangreichen technischen und kreativen Ausbildung, einem Studium im BereichSoftware Engineering und jahrelanger praktischer Erfahrung gründete MartinHoloubek die Designagentur PIXIT mit dem Ziel, Hochpreis-Anbietern beiebendiesen Branding-Maßnahmen unter die Arme zu greifen. Dabei legt er Wert aufeine gesamtheitliche Beratung, die weit über das reine Marketing hinausgeht -unternehmerische Aspekte werden ebenso berücksichtigt. So hat er es mithilfeseines zehnköpfigen Teams geschafft, nachhaltige Ergebnisse für eine Vielzahlvon Premium-Kunden zu erzielen: von gesteigerten Umsätzen bis hin zu einer