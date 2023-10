Wirtschaft Obermann fürchtet "geistige Verwahrlosung" durch Bildungsdefizite

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Telekom-Chef René Obermann wünscht sich einen "Bildungs-Soli". "Wir dürfen nicht zulassen, dass eine große Zahl von Kindern in unserem Land quasi unerkannt in die geistige Verwahrlosung rutscht", sagte er dem "Focus".



Einerseits machten rund 40 Prozent aller Jugendlichen heute Abitur, "andererseits ist Schule nicht gleich Schule", so der Manager, der auch Airbus-Aufsichtsratschef ist. "Die Finanzelite schickt ihre Kids auf Eliteschulen und es gibt einen unverändert hohen Anteil, der durch jeden schulischen Rost fällt. Das dürfen wir nicht zulassen."