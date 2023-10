25 Jahre XXXLutz Erlebnisgastronomie Das Erfolgsrezept der Restaurants der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl besteht aus Innovation, Umweltbewusstsein und dem steten Mut für Neues (FOTO)

- Vor einem Vierteljahrhundert eröffnete in Braunschweig das erste XXXL

Restaurant

- Vegan, vegetarisch, klassisch: XXXLutz serviert Speisen für alle Geschmäcker

und setzt dabei auch seit zwei Jahren erfolgreich auf Europas erstes

Tierwohl-Projekt, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt

- Mit "RECUP", "REBOWL" und "Too Good To Go" für die Umwelt und gegen

Lebensmittelverschwendung

- Von Künstlicher Intelligenz getriebene Innovation: Bedienungsroboter "Lutzi"

unterstützt das Servicepersonal und erstaunt die Gäste



Happy Birthday! Vor genau 25 Jahren eröffnete XXXLutz sein allererstes

Restaurant in einem Möbelhaus. Was seinerzeit in Braunschweig eine viel beäugte

Premiere feierte, ist längst zur großen Erfolgsgeschichte geworden. Die

Gastronomie gehört seither zu XXXLutz wie der Rote Stuhl als Markenzeichen zum

Möbelhaus. An allen 50 deutschen Standorten gibt es die XXXL Restaurants, die

einen großen Wandel hinter sich haben und den Kunden innovative sowie

umweltbewusste Erlebnisgastronomie der Extraklasse bieten. Die Räumlichkeiten

haben sich stark verändert und das kulinarische Angebot ist so vielfältig wie

nie zuvor, auch kommen Innovationen wie Bedienungsroboter "Lutzi" zum Einsatz.