Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 06.10.2023

Kursziel: GBp180

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his GBp 180.00 price target.



Abstract:

DEC's share price has been hit hard during the recent period of market volatility. Yesterday morning management commented that they are unaware of any operational or company-specific reason for the share price decline. In particular, we gather that UK-based income-focused funds are experiencing increased redemptions in this higher interest rate environment, which is causing them to sell shares, including those of DEC. Meanwhile DEC's business continues to perform well. Q3/23 production is expected in the range of 134kboepd - 138kboepd, which is in line with our forecast and reflects the sale of non-operated assets during Q2/23. DEC also noted the recent USD50m increase in its revolving credit facility to USD425m (announced 26 September) resulting in current liquidity of ca. USD120m with 100% approval from the 14-bank lending syndicate. The end H1/23 proforma net debt/adjusted EBITDA ratio of 2.4x was within the 2.0x to 2.5x range targeted by the company and 80% of debt is fixed rate. The current average cost of debt is 6.2%. Meanwhile, the H1/23 adjusted EBITDA margin of 52.2% suggests that the company is well on track to report a full-year hedged adjusted EBITDA margin of ?50% for the sixth year in a row. As we have pointed out in recent updates, DEC looks set to be a prime beneficiary of multi-year growth in US LNG exports. LNG export growth is the main reason for the current upward slope in the gas futures curve to an average of USD3.88/MMBtu over the five year period January 2024 to December 2028. The futures strip indicates an average gas price of USD2.80/MMBtu for 2023 while 85% of DEC's gas production for this year is hedged at USD3.54/MMBtu. Given that 2023 will be another very successful year for DEC, and that the outlook is for rising gas prices, we see the current yield of 20.1% and upside potential to our unchanged share price target of GBp180 as very attractive. We maintain our Buy recommendation.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 180,00.

Zusammenfassung:

Der Aktienkurs von DEC wurde in der jüngsten Phase der Marktvolatilität hart getroffen. Gestern Morgen teilte die Geschäftsführung mit, dass sie keinen operativen oder unternehmensspezifischen Grund für den Kursrückgang erkennen kann. Wir gehen insbesondere davon aus, dass die im Vereinigten Königreich ansässigen einkommensorientierten Fonds in diesem Umfeld höherer Zinssätze vermehrt Rücknahmen verzeichnen, was sie dazu veranlasst, Aktien, einschließlich der von DEC, zu verkaufen. Unterdessen entwickelt sich das Geschäft von DEC weiterhin gut. Die für Q3/23 erwartete Produktion liegt zwischen 134kboepd und 138kboepd, was unserer Prognose entspricht und den Verkauf von nicht-operativen Vermögenswerten während Q2/23 widerspiegelt. DEC wies auch auf die kürzlich erfolgte Erhöhung der revolvierenden Kreditfazilität um USD50 Mio. auf USD425 Mio. hin (bekanntgegeben am 26. September), was zu einer aktuellen Liquidität von ca. USD120 Mio. führt, die von dem 14 Banken umfassenden Kreditsyndikat zu 100% genehmigt wurde. Die Proforma-Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA lag Ende H1/23 mit 2,4x innerhalb des vom Unternehmen angestrebten Bereichs von 2,0x bis 2,5x. 80% der Schulden sind festverzinslich. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten liegen derzeit bei 6,2 %. Die bereinigte EBITDA-Marge für H1/23 von 52,2% deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, das sechste Jahr in Folge eine bereinigte EBITDA-Marge von ?50% zu erreichen. Wie wir in unseren letzten Studien dargelegt haben, dürfte DEC einer der Hauptnutznießer des mehrjährigen Wachstums der US-LNG-Exporte sein. Das Wachstum der LNG-Exporte ist der Hauptgrund für die derzeitige Aufwärtsbewegung der Gas-Futures-Kurve auf durchschnittlich USD3,88/MMBtu im Fünfjahreszeitraum von Januar 2024 bis Dezember 2028. Der Futures-Strip zeigt einen durchschnittlichen Gaspreis von USD2,80/MMBtu für 2023 an, während 85 % der Gasproduktion von DEC für dieses Jahr zu USD3,54/MMBtu abgesichert sind. In Anbetracht der Tatsache, dass 2023 ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr für DEC sein wird und die Aussichten auf steigende Gaspreise gegeben sind, halten wir die aktuelle Rendite von 20,1% und das Aufwärtspotenzial auf unser unverändertes Kursziel von GBp180 für sehr attraktiv. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27835.pdf



