"Junge Generation inspirieren und für Technik begeistern" - Thomas Sattelberger übernimmt Vorstandsvorsitz (FOTO)

Hannover/Stuttgart (ots) - Der Verein New Automation hat mit Thomas Sattelberger

einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Er löst Dr. Reinhard Hüppe ab, der vor zehn

Jahren gemeinsam mit Mitstreitern des ZVEI - Verband der Elektro- und

Digitalindustrie sowie weiteren Unternehmen aus dem Bereich der

Automatisierungstechnik den Verein ins Leben gerufen hatte. Präsidium,

Mitgliederversammlung und Vorstand hatten der Personalie auf ihren Sitzungen

zugestimmt. Alle Gremien bedankten sich für die außerordentlich engagierte und

impulsgebende Arbeit des bisherigen Vorsitzenden Dr. Hüppe, der dem Verein

weiter beratend und unterstützend zur Verfügung steht.



Der in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft exzellent vernetzte Sattelberger

kann auf rund vier Jahrzehnte Tätigkeit in verantwortlichen Positionen bei

Daimler, Aerospace, Deutsche Lufthansa, Continental und Deutsche Telekom

verweisen, holte zweimal ein Bundestagsmandat für die FDP und war als

Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium für

Forschungsthemen zuständig. Der neue Vorstandschef, der sich nach eigenen Worten

als "Veteran und Aktivist der MINT-Bewegung" bezeichnet, freut sich auf die neue

Aufgabe: "Vor dem Hintergrund von Bildungskrise, Fachkräftelücken,

Studienabbrecherquoten in den MINT-Fächern und zu erwartenden schlechten

PISA-Studienergebnissen ist die Arbeit des Vereins New Automation ein wichtiges

Puzzle. Als Bindeglied zwischen Industrieunternehmen aus der

Automatisierungsbranche und Bildungspartnern in Allgemeinen und Berufsbildenden

Schulen, Ausbildungszentren, Fachhochschulen und Universitäten will der Verein

noch intensiver Technikbegeisterung bei jungen Leuten fördern und dabei

praxisnahe Entwicklungsprojekte unterstützen."