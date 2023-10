EU-Parlamentschefin sieht Einigung über Asylreform in greifbarer Nähe

GRANADA (dpa-AFX) - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat sich optimistisch über die geplante Reform der Asyl- und Migrationsregeln geäußert. "Das ist in greifbarer Nähe. Zum ersten Mal in Jahrzehnten besteht die realistische Möglichkeit einer Einigung", sagte sie am Freitag vor Journalisten beim informellen EU-Gipfel im südspanischen Granada.

Die Beteiligten müssten jetzt aber "Kurs halten", um die Reform möglichst noch vor der nächsten Europawahl im kommenden Jahr unter Dach und Fach zu bringen. Das Thema Migration dürfe nicht ein weiteres Mal den europäischen Wahlkampf dominieren und polarisieren, betonte Metsola.