Schwarzach (ots) - Führt man ein Unternehmen schon seit langen Jahren, wirdfrüher oder später die Frage nach der Nachfolge relevant. Was aber tun, wenn eskeine passende Person zu geben scheint? Fabian Zamzau und Michael Polit haben essich als Gründer und Geschäftsführer der Otter Consult GmbH zum Ziel gesetzt,Unternehmer dabei zu unterstützen, ihren Betrieb zu verkaufen oder aus demGeschäft auszusteigen. Hier erfahren Sie, warum Unternehmen verkauft werden,welche Herausforderungen beim Verkauf eines Betriebs auf die Geschäftsführerwarten und warum es so wichtig ist, sich frühzeitig um einen Nachfolger zubemühen.Ein Unternehmen hat für den Geschäftsführer meist nicht nur einen materiellen,sondern auch einen emotionalen Wert - schließlich investiert er Woche für Wocheund Jahr um Jahr unzählige Stunden, damit der Betrieb läuft. Häufig handelt essich zudem um Familienunternehmen, die eine lange Tradition oder Geschichtehaben. Und dennoch ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, um auszusteigen unddie Verantwortung für das Unternehmen weiterzugeben. Gerade der kürzlich bekanntgewordene Verkauf des renommierten Uhrenfachhändlers Bucherer an Rolexverdeutlicht, dass selbst langjährige Familienunternehmen vor solcheinschneidenden Entscheidungen nicht gefeit sind. Der Aufwand, der hinter einemsolchen Verkauf steckt, wird allerdings häufig unterschätzt. "Grundsätzlich istder Verkauf eines Unternehmens äußerst komplex. Wer ihn falsch angeht,verschwendet oft nicht nur Jahre seiner Lebenszeit, sondern verliert auch sehrviel Geld", bestätigt Fabian Zamzau, Geschäftsführer der Otter Consult GmbH."Bei der Otter Consult GmbH bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die auf dieindividuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir sind nicht nurdaran interessiert, Unternehmen zu verkaufen oder zu listen, sondern arbeitenaktiv daran, die Herausforderungen anzugehen und nachhaltige Erfolge zuerzielen", ergänzt sein Geschäftspartner Michael Polit. Sie sind davonüberzeugt, dass das Ende einer Unternehmensgeschichte maßgeblich dafürverantwortlich ist, wie dieser Betrieb in Erinnerung bleibt. Die Realität zeigtjedoch, dass Geschäftsführer häufig daran scheitern, ihr Lebenswerk würdigweiterzugeben. Ein Missstand, den Fabian Zamzau und Michael Polit mit ihremAngebot lösen und die Geschäftsführer beim Ausstieg unterstützen möchten.Rolex übernimmt Bucherer: So geht UnternehmensverkaufOhne einen geeigneten Nachfolger stand Jörg Bucherer, der das