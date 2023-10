Vanpowers feiert die große Eröffnung des neuen Offline-Partners ATB Bike

Tustin, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Am 23. September feierte die

High-End-Elektrofahrradmarke Vanpowers die Eröffnung ihres neuen

Offline-Partnergeschäfts ATB Bike in Tustin, Kalifornien. ATB Bike ist ein

Fachgeschäft, das eine große Auswahl an Fahrrädern anbietet, darunter die

gesamte Palette der derzeit verfügbaren Modelle von Vanpowers. Vanpowers hat in

nur einem Jahr Partnerschaften mit mehr als 30 Offline-Stores aufgebaut und wird

in absehbarer Zukunft weiter wachsen. Dies zeigt das Engagement der Marke für

eine kontinuierliche Expansion und ihren zunehmenden Einfluss auf dem

amerikanischen und europäischen Markt.



Um diesen bedeutsamen Anlass zu feiern, organisierten Vanpowers und ATB Bike

gemeinsam eine Probefahrtveranstaltung und luden Anwohner und

Radsportbegeisterte ein, die hochmodernen Funktionen des City Vanture, des

Straßen-E-Bikes der Marke, zu erleben. die Manidae, ihr E-Mountainbike; und das

neu eingeführte UrbanGlide, ein E-Bike für den Stadtverkehr, das auf der

EUROBIKE-Messe (https://www.businesswire.com/news/home/20230621166757/en/?utm_so

urce=press&utm_medium=link&utm_campaign=202310-EU-ATB-Bike) im Juni dieses

Jahres vorgestellt wurde.