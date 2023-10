Bundesforschungsministerin besucht Focused Energy (FOTO)

Darmstadt (ots) - Wollen massiv in Fusionsforschung investieren, damit

Fusionskraftwerk in Deutschland Wirklichkeit wird



Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat in Darmstadt Focused

Energy besucht und sich darüber informiert, wie das führende deutsche

Laserfusionsunternehmen die Zukunftstechnologie Fusionsenergie vorantreibt.



"Fusionsenergie ist die riesige Chance, all unsere Energieprobleme zu lösen. Wir

wollen massiv in Fusionsforschung investieren, damit ein Fusionskraftwerk in

Deutschland schnellstmöglich Wirklichkeit wird", betonte Bettina Stark-Watzinger

und freute sich über die Fortschritte in Darmstadt. So planen das GSI

Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung und Focused Energy die Einrichtung der

weltweit modernsten Laserfusionsforschungsanlage in Hessen.