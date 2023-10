Gold mit Aufwärtspotenzial - Ist ein Ende der Talfahrt in Sicht?

Gold gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Doch aktuell gibt es für Besitzer wenig Grund für übertriebene Euphorie, denn das Edelmetall hat sich in letzter Zeit stark verbilligt. Grund hierfür sind nicht zuletzt die stark gestiegenen US-Renditen bei Staatsanleihen.

Am Freitagnachmittag beschleunigte sich die Talfahrt des Edelmetalls nach den US-Arbeitsmarktdaten weiter. Die Zahlen sind deutlich besser als erwartet ausgefallen, was die US-Notenbank zu einem weiteren Zinsschritt veranlassen könnte. US-Futures gaben nach den Arbeitsmarktdaten deutlich nach, und die Renditen von Staatsanleihen stiegen sprunghaft an.