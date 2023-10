Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Die Marker oHG beliefert seit mehr als 35 Jahren Kunden in derMetropolregion Hamburg mit frischen Lebensmitteln. Dabei legt das Unternehmengrößten Wert auf die Frische und Qualität der Produkte. Höchste Maßstäbe legtman bei Marker auch an Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Fairness in derZusammenarbeit mit Kunden, Erzeugern und Mitarbeitenden. Hier erfahren Sie, wasdas Unternehmen darüber hinaus zum besten Arbeitgeber der Branche macht undwarum sich eine Bewerbung lohnt.Von der rustikalen Landhausküche bis zur feinen Spitzengastronomie: JederKüchenchef ist darauf angewiesen, dass seine Lieferanten die benötigtenLebensmittel frisch, zuverlässig und termingerecht liefern - und zwar in dererforderlichen Menge und erwarteten Qualität. Ist das nicht der Fall, kann es zuBeschwerden oder gar zum Fernbleiben der Gäste kommen - eine Katastrophe fürjeden Koch, der etwas auf seine Speisen hält. Die Partnerschaft, dasgegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen dem Küchenchef und seinemLieferanten können im Wettbewerb also entscheidend sein. "Als Lieferant setzenwir jeden Tag alles daran, unsere Kunden mit hochwertigen Produkten zuversorgen", sagen Michael und Patrick Marker, die Geschäftsführer der MarkeroHG. "Gleichzeitig möchten wir ihnen einen Service bieten, der ihren Ansprüchenbestmöglich gerecht wird."1985 von Michael Marker im Kellergeschoss des Hamburger Großmarktes gegründet,ist mit Patrick Marker heute auch die zweite Generation in der Geschäftsführungtätig, um die Zukunft des Familienbetriebs zu sichern. Das Unternehmen wächstkontinuierlich, wodurch sich für potenzielle Bewerber immer wieder die Chancebietet, in ein attraktives Unternehmensumfeld einzusteigen, das vongegenseitiger Wertschätzung, einer familiären Arbeitsatmosphäre undausgezeichneten Entwicklungschancen geprägt ist. "Nachhaltiges Handeln,wirtschaftliches Wachstum und langfristige Partnerschaften sind für uns mehr alsnur ein leeres Versprechen - sie sind gelebte Praxis", betont Michael Marker."Das äußert sich auch im Umgang mit unseren Mitarbeitenden, deren Wohl bei unszu jeder Zeit im Mittelpunkt steht." Neben ansprechenden Arbeitsbedingungenprofitieren die Arbeitnehmer unter anderem von attraktiven Gesundheitsprämien,einer betriebseigenen Kantine und zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten.Über die Kunden und das Sortiment der Marker oHGAls Hamburger Familienunternehmen setzt die Marker oHG auf Nachhaltigkeit,langfristige Partnerschaften, Transparenz und Engagement - und zwar nicht nur imUmgang mit Kunden und Lieferanten, sondern auch im Verhältnis zu den eigenen