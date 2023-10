Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Gerade im Einzelhandel sorgen steigende Ausgaben beigleichzeitig sinkenden Umsätzen für enorme Probleme - dabei gäbe es einegleichermaßen innovative wie wirkungsvolle Maßnahme zur dauerhaftenMargen-Steigerung: der Einkauf von Retouren-Paletten. So hat die Elvinci.de GmbHall die Vorteile dieses Konzepts längst erkannt - und setzt es mit großem Erfolgum. Was es damit auf sich hat und welche Vorteile sich sowohl für Händler alsauch für Hersteller bieten, erfahren Sie hier.Im Zuge steigender Energiepreise und der Inflation werden die meistenEinzelhändler zunehmend mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert.Um diese Herausforderungen zu meistern, sehen sie sich größtenteils dazugezwungen, ihre Margen und damit auch ihre Umsätze deutlich zu steigern. Nichtselten halten sich ihre Bemühungen hierzu trotz der Ausmaße ihrer Probleme inGrenzen, fehlt es ihnen doch viel zu oft an passenden Ideen und funktionierendenKonzepten. "Ignorieren Einzelhändler die Dringlichkeit der Situation und findenkeine effektiven Lösungen, riskieren sie nicht nur stagnierende Umsätze - denngerade auf lange Sicht könnte diese Untätigkeit zu einer irreversiblenSchwächung ihrer Marktposition führen", warnt Konstantinos Vasiadis,Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH."Die effektivste Möglichkeit für Einzelhändler, ihre finanziellenHerausforderungen zu bewältigen, besteht in der Nutzung innovativer Ansätze -speziell in Form des Händlerkaufs von Retouren-Paletten. Dadurch können sienicht nur ihre Margen steigern, sondern in Zeiten wachsender ökologischerVerantwortung auch nachhaltiger agieren - und damit ihre Außenwahrnehmungstärken", ergänzt der Experte für Retouren-Management. Mit der Elvinci.de GmbHhat Konstantinos Vasiadis bereits zahlreichen Einzelhändlern durchmaßgeschneiderte Softwarelösungen geholfen, ihre Retouren-Prozesse zuoptimieren. Der Einsatz von intelligenten Algorithmen und maschinellem Lernenermöglichte dabei eine kontinuierliche Effizienzsteigerung. Ebenso effektivagiert sein Team im Umgang mit hochwertigen Retouren-Paletten, welche die Kundendes Unternehmens kostengünstig erwerben können.So gewinnen alle: Vorteile der Wiederverwendung von Retouren-Paletten fürEinzelhändler und Hersteller"Die Wiederverwendung von Retouren-Paletten stellt für Einzelhändler eineausgezeichnete Gelegenheit dar, ihre finanzielle Situation und ihreKundenbindung gleichzeitig zu verbessern", erläutert Konstantinos Vasiadis. Undtatsächlich birgt diese Praxis erhebliche Vorteile: Da Retouren-Paletten oft