Neue Vorsitzende des Vorstands und der Vertreterversammlung der BG BAU gewählt (FOTO)

Berlin (ots) - Die Sozialversicherungswahlen bei der Berufsgenossenschaft der

Bauwirtschaft (BG BAU) sind abgeschlossen und die neuen Mitglieder der

Selbstverwaltungsgremien sind im Amt. In den konstituierenden Sitzungen am 5.

und 6. Oktober 2023 wurden nun die neuen Vorsitzenden des Vorstandes sowie der

Vertreterversammlung gewählt.



Der Volljurist Mathias Neuser vertritt bereits seit 2017 die Versicherten der

Bauwirtschaft als Vorstandsvorsitzender, er wurde heute im Amt bestätigt.

Mathias Neuser ist Fachreferent für Sozialrecht und Unfallversicherung beim

Bundesvorstand der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). In der

letzten Amtsperiode leitete er den Ständigen Ausschuss, den Bauausschuss und den

Ausschuss für Rehabilitation und Berufskrankheiten. Er setzt sich insbesondere

für die Unterstützung der Beschäftigten nach Arbeitsunfällen und

Berufskrankheiten ein: "Mir ist es wichtig, dass Versicherte bei einem

Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit mit allen geeigneten Mitteln

bestmöglich versorgt und dauerhaft unterstützt werden."





Walter Sailer ist zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Arbeitgeberseite gewähltworden. Der Diplom-Betriebswirt steht der Walter Sailer Bauunternehmen AG vorund engagiert sich seit 2011 in den Gremien der BG BAU, zunächst alsStellvertreter in der Vertreterversammlung sowie im Vorstand und seit 2021 alsMitglied im Vorstand. Zudem ist er seit 2015 in den Bußgeldausschüssen derRegion Mitte und Süd aktiv. Als Vorstandsvorsitzender will Walter Sailer dieSicherheit in der Bauwirtschaft und in den baunahen Dienstleistungen weitervorantreiben. "In den vergangenen Jahren sind zwar die Arbeitsunfallzahlenzurückgegangen. Zugleich sehen wir aber einen Anstieg bei den Berufskrankheiten.Um berufsbedingte Erkrankungen von Anfang an zu vermeiden, müssen wir bei derPrävention so früh wie möglich ansetzen", so Walter Sailer.Vorsitzender der Vertreterversammlung für die Arbeitgeberseite bleibt weiterhinder Rechtsanwalt und Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-WürttembergThomas Möller. Diese Funktion hat er alternierend bereits seit 2005 inne. Erwirkt seit 1999 in zahlreichen Gremien und Ausschüssen mit, zunächst bei derSüdwestlichen Bau-Berufsgenossenschaft, dann bei der BG BAU. Unter anderem ister im Präventionsausschuss, im Satzungs- und Gefahrtarifausschuss sowie imHaushalts- und Rechnungsprüfungsausschuss aktiv. "Arbeitgeber und Versicherteorganisieren ihre Berufsgenossenschaft selbst. Das ist der Kerngedanke derSelbstverwaltung. Durch unsere Arbeit stellen wir sicher, dass Entscheidungenfür alle Beteiligten praxisnah und praktikabel sind", so Thomas Möller.Für die Versichertenseite wird Edgar Glasner der Vertreterversammlung vorstehen.Der Elektromeister arbeitet als Sicherheitsfachkraft bei der Ed. Züblin AG undist seit 40 Jahren in verschiedenen Funktionen in der Bauwirtschaft tätig. Seit2017 ist Edgar Glasner Mitglied der Vertreterversammlung der BG BAU. Zudemengagiert er sich im Satzungs- und Gefahrtarifausschuss sowie im Widerspruchs-und Einspruchsausschuss der BG BAU. Edgar Glasner: "Es gibt aus meiner Sichtimmer noch zu viele Unfälle in unserer Branche. Wir sollten aus jedem einzelnenlernen, damit er nicht noch einmal passiert. Mir liegt die Gesundheit derBeschäftigten sehr am Herzen."Die Selbstverwaltung der BG BAU besteht aus Vertreterversammlung und Vorstand.Die Gremien sind zu gleichen Teilen aus ehrenamtlichen Vertreterinnen undVertretern der Versicherten und Arbeitgeber besetzt. Der Vorstand ist die"Regierung" der Berufsgenossenschaft. Er erlässt beispielsweise Richtlinien zulaufenden Verwaltungsgeschäften, beschließt die Beitragsumlage und regeltDienstverhältnisse. Die Vertreterversammlung ist das "Parlament". Sie beschließtzum Beispiel über Satzungsfragen, den Haushalt sowie den Gefahrtarif und wähltden Vorstand.