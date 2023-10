ROM/LONDON (dpa-AFX) - Italien und Großbritannien wollen ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen unerwünschte Migration verstärken. "Wir haben einen gemeinsamen Standpunkt, und es ist jetzt an der Zeit zu handeln", schrieben Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und der britische Premierminister Rishi Sunak am Freitag in einem Gastbeitrag für die italienische Zeitung "Corriere della Sera" und die britische "Times". Nur wenn man den "Strom irregulärer Migranten" stoppe, könne man das Vertrauen der italienischen und britischen Bürger wiederherstellen, betonten die beiden.

Angesichts der vielen Überfahrten von Migranten von Nordafrika an die italienischen Küsten hätten sich Meloni und Sunak entschieden, enger zusammenzuarbeiten, um die Boote zu stoppen. Die Migranten würden nach ihrer Ankunft in Italien weiter in den Norden reisen und etwa den Ärmelkanal nach Großbritannien überqueren. "Wir rufen alle auf, mit der gleichen Dringlichkeit zu handeln", schrieben die Politiker.