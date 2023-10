Hamburg (ots) - Ab 2025 müssen alle Stromversorger dynamische Stromtarife

anbieten.



Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V hat in seiner Stellungnahme(1)

klargestellt: "Seit Langem weist der vzbv darauf hin, dass es Verbraucher:innen

möglich sein muss, mit Hilfe von dynamischen Tarifen ihren Stromverbrauch

anzupassen und gleichzeitig von geringeren Strompreisen zu profitieren. Dies

kann zu einer Kostenersparnis führen (..) Insbesondere Verbraucher:innen mit

Wärmepumpen oder Wallboxen könnten profitieren. Gleichzeitig können dynamische

Tarife zu einer besseren Auslastung der Stromnetze beitragen."



Der Stromanbieter Rabot Charge bietet diese bereits seit 2021 und ist damit

einer der Pioniere im Bereich dynamischer Stromtarife. Das Unternehmen

analysiert und beobachtet die Strompreise an den Spotmärkten und veröffentlicht

monatlich den Börsenstromreport. Er zeigt, inwieweit börsenbasierte dynamische

Strompreise Einsparpotenziale bieten.





Börsenstrompreis im September 2023Die Grafik zeigt, dass der Strompreis an der Börse im September durchschnittlichbei 10,07 ct/kWh lag. Der Preis an der Börse ist ein Beschaffungspreis. Um denVerbraucherpreis bzw. Endpreis zu ermitteln, müssen noch die üblichen undgesetzlichen Zuschläge, wie Netzentgelte etc., hinzugerechnet werden. Diesebelaufen sich bei einem Preis von 10 ct/kWh etwa auf 13ct/kWh. Damit lag derbörsenbasierte Strompreis im September inklusiv Mehrwertsteuer durchschnittlichbei 27,5 ct/kWh.Zum Vergleich: Der durchschnittliche Strompreis den Bürger:innen aktuellbezahlen liegt laut Bundesnetzagentur und Bundesverband der Energie- undWasserwirtschaft e. V. für Bestandskunden bei 39,6 ct/kWh und für Neukunden bei30,4 ct/kWh liegt.Für einen seriösen und belastbaren Preisvergleich von festen und dynamischenTarifen müssen die offiziellen Durchschnittspreise (s.o.) für Neu- undBestandskunden herangezogen werden, was leider nicht alle Berechnungengewährleisten.Weiteres Sparpotenzial können Verbraucher:innen bei dynamischen Stromtarifenaußerdem erschließen, indem sie planbare Stromverbräuche (Trockner, E-Auto,Wärmepumpe) in Niedrigpreisphasen an der Strombörse verlegen. So lag derStrompreis im September 22 Stunden lang unter null und regelmäßig immer wiederunter 10 ct/kWh.Börsenstrompreis dauerhaft günstigDynamische Stromtarife, die auf aktuellen Beschaffungspreisen an der Strombörsebasieren, sind nicht nur im September 2023 eine günstige Alternative zuherkömmlichen Tarifen. Der Blick in die Daten offenbart, wie sich derBörsenstrompreis in den letzten 14 Jahren entwickelte (Quelle Energy Charts):2010: 4,5 ct/ kWh2011: 5,1 ct/ kWh2012: 4,3 ct/ kWh2013: 3,8 ct/ kWh2014: 3,3 ct/ kWh2015: 3,2 ct/ kWh2016: 2,9 ct/ kWh2017: 3,4 ct/ kWh2018: 4,2 ct/ kWh2019: 3,8 ct/kWh2020: 3,1 ct/kWh2021: 9,7 ct/kWh2022: 23,6 ct/kWh2023: 10 ct/kWh(1)Stellungnahme Verbraucherzentrale Bundesverband e.V vom 27. Januar 2023 zumRegierungsentwurf des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung derEnergiewende, Punkt 6