Tata Communications schließt Übernahme von Kaleyra ab, einem führenden globalen Akteur im Bereich der CPaaS-Plattformen

Mysore Madhusudhan, Executive Vice President, Collaboration and Connected Solutions bei Tata Communications , fügte hinzu: „In diesem digitalen Zeitalter benötigen Unternehmen Lösungen für die Kundenbindung, welche mehrere Kanäle miteinbeziehen und dazu konzipiert wurden, intuitive, intelligente und automatisierte Interaktionen zu ermöglichen. Gemeinsam bilden Tata Communications und Kaleyra eine leistungsstarke Kombination, welche die Kundenbindungsplattformen von morgen prägen wird."

„In der heutigen hypervernetzten Welt sind der Erfolg der Kunden und die Kundenbindung von entscheidender Bedeutung für das Unternehmenswachstum in allen Branchen und Regionen", sagte A.S. Lakshminarayanan, MD und CEO von Tata Communications . „Wir bei Tata Communications haben uns dem Ziel verschrieben, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen mit Kunden interagieren, indem wir eine digitale Struktur nutzen, um Dateneinblicke zu erhalten. Auf Grundlage dieser Einblicke gestalten wir die Interaktion mit Kunden reibungslos, sicher, intelligent und wirkungsvoll. Wir sind begeistert, diesen Weg mit Kaleyra gemeinsam gehen zu dürfen und zusammen werden wir den Weg in die Zukunft des Kundenerlebnisses ebnen!"

Die Kombination der von Tata Communications entwickelten Lösungen zur Kundenbindung mit der starken Position von Kaleyra in den Bereichen Technologie, Ingenieurwissenschaften, Forschung und Entwicklung wird das Wachstum globaler Unternehmen vorantreiben. Dies wird durch hyperpersonalisierte und intelligente Interaktionen mit Kunden ermöglicht.

Am 28. Juni 2023 hatte Tata Communications mit Kaleyra, Inc. eine endgültige Vereinbarung geschlossen, laut der Kaleyra vom Unternehmen Tata Communications Limited übernommen wird. Nach Erhalt der Genehmigung seitens der Aktionäre von Kaleyra, dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen wurde die Transaktion nun abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Tata Communications Limited eine Gesamtvergütung von etwa 100 Millionen US-Dollar in bar gezahlt und alle ausstehenden Schulden von Kaleyra übernommen. Damit sind Kaleyra, Inc. und die Tochtergesellschaften des Unternehmens nun hundertprozentige Tochtergesellschaften vonTata Communications Limited geworden.

NEW YORK und MUMBAI, Indien, 6. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein Wegbereiter des weltweiten digitalen Ökosystems, gibt heute den Abschluss der Übernahme von Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) bekannt.

