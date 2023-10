FMTG startet neue Investmentrunde und sammelt in Vorphase von bestehenden Anleger_innen bereits über 5 Millionen Euro

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wien (ots) - Am 6. Oktober 2023 ist die 11. Crowdinvestment-Kampagne derFalkensteiner Michaeler Tourism Group AG (FMTG) unter dem Motto "Ihre Anlage.Investieren in Qualität & Kompetenz" an den Start gegangen. Vorab hattenbestehende Investor_innen bereits die Möglichkeit, exklusiv ein Investment zutätigen. Mit offiziellem Start der Kampagne wurden so bereits über 5 MillionenEuro Kapital generiert. Seit Freitag, den 6. Oktober 2023, ist die Kampagne füralle Interessierten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz geöffnet.Investor_innen erwarten äußerst attraktive, an die aktuelle Zinslandschaftangepasste Konditionen sowie besondere Zusatzleistungen und die Möglichkeiteiner Mitgliedschaft im Ambassador-Club. Die Mittel der Kampagne fließen unteranderem in die Entwicklung eines exklusiven 5-Sterne Resorts am Gardasee.Die FMTG, die seit 2017 erfolgreich auf Crowdinvesting als Ergänzung in ihrerFinanzierungsstrategie setzt, hat mit mittlerweile zehn gelungenen Kampagneneuropaweit Aufmerksamkeit auf sich gezogen und insgesamt rund 51 Millionen Euromit der Kraft der Crowd gesammelt. Seit 2022 werden die Kampagnen über dieeigene digitale Investmentplattform FMTG Invest abgewickelt. " Allein mit derletzten Kampagne, die im Mai 2023 zu Ende gegangen ist, konnten wir mehr als 10Millionen Euro in Österreich und Deutschland generieren ", so Otmar Michaeler,CEO der FMTG. " Ganz besonders freuen wir uns, dass viele unserer mehr als 3.500Investor_innen bereits mehrfach investiert sind und über die Jahre geschätzteMitglieder der Falkensteiner-Familie geworden sind "Attraktive Konditionen für Investments in TourismusprojekteDie mit großem Interesse erwartete 11. Kampagne unter dem Motto "Ihre Anlage.Investieren in Qualität & Kompetenz" läuft in Österreich, Deutschland und derSchweiz mit noch attraktiveren Konditionen. Für eine Laufzeit von 5 Jahren habenInvestor_innen die Wahl zwischen einer Zinszahlung in cash von 6% p.a. oder inForm von Hotelgutscheinen in Höhe von 8% p.a. Ab einem Investment von 10.000Euro erhalten sie zusätzlich einen Falkensteiner-Gutschein in Höhe von 1.200Euro. Wer eine Affinität zu sehr schönen Hotels in intakter Natur hat und dieentsprechende Risikotragfähigkeit für ein Projekt-Investment mitbringt, findetbei FMTG Invest interessante Investment Möglichkeiten mit attraktivenRenditeoptionen. Der Zinsertrag aus dem Investment kann zudem direkt in einenUrlaub in einem Falkensteiner Hotel umgewandelt werden. " Bei der letzten