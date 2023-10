Arf gewinnt "Best Lending Initiative" bei den PAY360 Awards

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Arf, die globale Liquiditäts- und

Abwicklungsplattform, wurde mit dem Gold PAY360 Award für "Best Lending

Initiative" (Beste Kreditinitiative) ausgezeichnet.



Die von The Payments Association veranstalteten PAY360 Awards fanden am 4.

Oktober in London statt, wo Arf für seine herausragenden Beiträge zur

Zahlungsbranche und seine führende Rolle bei der Kreditinnovation ausgezeichnet

wurde.