Für ein Volumen von 11,9 Milliarden Kubikmeter konnten Unternehmen und Lieferanten zusammengeführt werden, hieß es von der Kommission. Die Unternehmen könnten nun die Lieferverträge direkt mit den Gaslieferanten aushandeln. In der ersten Runde waren es 10,9 Milliarden und in der zweiten 12 Milliarden Kubikmeter.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Interesse an gemeinsamen Gaseinkäufen in der EU hält an. In einer dritten Ausschreibungsrunde gaben Lieferanten Angebote mit einem Volumen von 18,1 Milliarden Kubikmetern Gas ab, wie der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, am Freitag sagte. In der ersten Runde waren es 18,7 und in der zweiten 15,2 Milliarden. Von 39 europäischen Unternehmen waren zuvor insgesamt 16,5 Milliarden Kubikmeter nachgefragt worden - ein Rekord.

Interesse an gemeinsamen Gaseinkäufen in EU hält an

