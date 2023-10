Bremen (ots) - Raumfahrt zum Wohle der Menschheit: Im Projekt "Copernicus

"Das Projekt passt perfekt in unsere Strategie, innovative Downstream Servicesfür eine Vielzahl von Branchen aufzubauen. Die Copernicus-Daten und -Dienstesind ein unglaublich wertvoller Datenschatz. Unser Ziel ist es, zu zeigen, wiediese Daten effizient genutzt werden können und vor allem auch technischsinnvoll zum Einsatz kommen. Mit unserer Expertise aus der Raumfahrt können wirin diesem großen Copernicus-Demonstrator-Projekt die Vorteile derartiger Datenund Dienste für ganz unterschiedliche Nutzer aufzeigen", sagt Dr. ArneGausepohl, Geschäftsführer von OHB Digital Services.Die Copernicus-Satellitenkonstellation, die Erdbeobachtungskomponente desRaumfahrtprogramms der Europäischen Union, beobachtet unseren Planeten und seineUmwelt zum Wohle aller Menschen und bietet eine einzigartige Kombinationvollständiger, kostenloser und offener Daten und Dienste in sechsThemenbereichen: Land, Meer, Atmosphäre, Klimawandel, Notfall und Sicherheit.Die EUSPA spielt eine Schlüsselrolle bei den nachgelagerten und kommerziellenNutzeraktivitäten von Copernicus und vergibt in diesem Rahmen den Auftrag zurDemonstration innovativer "Proof of Concepts". Ziel: Die Nutzerbasis derCopernicus-Daten durch neue Anwendungen zu erweitern.Unter der Leitung von OHB Digital Services soll das Projekt zu drei innovativenPilotanwendungen in den folgenden Bereichen führen: Messung und Überwachung vonFlugzeugemissionen, Notfallvorsorge und Frühwarnung vor Überschwemmungen,autonome Navigation und Optimierung von Schifffahrtsrouten, intelligenteMobilität und autonom fahrende Autos sowie die Überwachung von kritischerInfrastruktur wie zum Beispiel Eisenbahnnetzen. "Wir freuen uns auf einenintensiven Austausch und Dialog mit unseren Partnern und Interessengruppen ausverwandten Bereichen. Unsere Aufgabe ist es nun, unsere hohe Expertise imBereich der Raumfahrt zu nutzen, um nachhaltige Lösungen für Kunden und Bürgerzu entwickeln, sowohl in Europa als auch weltweit", sagt ProjektleiterinRistic-Durrant, die Expertin für Computer Vision und Erdbeobachtung bei OHBDigital Services, mit Blick auf den Startschuss des Projektes Mitte Oktober.Pressekontakt:Martina LilienthalLeiterin Unternehmenskommunikationund Investor Relations+49 421 2020 7200+49 172 7027483mailto:martina.lilienthal@ohb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69441/5619927OTS: OHB SE