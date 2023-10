NORMA mit mehr als 40 Expansionsleitern auf der Expo Real 2023 - wichtige Schritte hin zu noch mehr Expansion des Discounters / Fachgespräche und Netzwerkkontakte mit Immobilien-Experten (FOTO)

Nürnberg (ots) - Ganz im Sinne der Expansionsstrategie reiste auch in diesem

Jahr eine 40-köpfige NORMA-Delegation zur Expo Real 2023, der Internationalen

Fachmesse für Immobilien und Investitionen, in München. Vom 4. bis zum 6.

Oktober kamen Vertreterinnen und Vertreter der Immobilienwirtschaft sowie von

Städten und Gemeinden, Wirtschaftsförderern, Investoren, Projektentwicklern und

Bauunternehmen zu dem Branchentreffen. Der Lebensmittel-Discounter NORMA

wiederum entsandte die Expansionsleiterinnen und -leiter aus Deutschland,

Frankreich, Tschechien und Österreich. Ziel war es, das Netzwerk auszubauen,

interessante Kontakte zu knüpfen und sich auf die Suche nach guten

Baugrundstücken für künftige Filialen zu machen.



Die zwei Tage in München machten eines deutlich: NORMA ist ein gefragter

Gesprächspartner und der persönliche Austausch am Rande der Messe war ein voller

Erfolg für das Team. Im ersten Austausch wurden die nächsten Schritte hin zur

weiteren Expansion im Bundesgebiet gemacht, Kontakte ausgetauscht und

interessante Objekte zum Kauf und auch zur Miete begutachtet.