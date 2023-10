FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf erfreuliche Geschäftszahlen hat die Aktien von Hugo Boss am Freitag angetrieben. Die Papiere des Modekonzerns zogen bis zum Nachmittag um 4,1 Prozent auf 60 Euro an und setzten sich damit an die Spitze des MDax . Der Index der mittelgroßen Werte legte nur etwas zu.

Am Markt gab es Stimmen, dass sich Anleger wieder optimistischer für die bald erwarteten Quartalszahlen positionierten. In Gesprächen mit Analysten habe Hugo Boss Zuversicht verbreitet, hieß es. Der Experte Frederick Wild von Jefferies schrieb, die Kennziffern des Modekonzerns dürften die Widerstandsfähigkeit der Umsätze in einer Zeit negativer Korrekturen bei Luxusgüterherstellern unterstreichen./la/he