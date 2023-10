VITAKO Fachkonferenz zu digitaler Verwaltung und Registermodernisierung u.a. mit Christoph Verenkotte (Präsident BVA) und Dr. Horst Baier (CIO Niedersachsen) in Hannover (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Am 05.10.2023 lud VITAKO in den Karriere-Campus in Hannover zuihrer Fachkonferenz zum Thema digitale Verwaltung und Registermodernisierungein. Mit dem Schwerpunkt "Packen wir es an - Wie kann digitale Verwaltung aufBasis moderner Register funktionieren?" standen die Mission derdigitalenVerwaltung sowie moderne interoperable Register als deren Basis im Fokus derKonferenz. Sie wurde von Dr. Rolf Beyer (Vorstandsvorsitzender von VITAKO,Verbandsgeschäftsführer Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)) eröffnet.Im ersten Konferenzblock wurde die Paneldiskussion zur Mission einer digitalenVerwaltung mit der Keynote "Digitales Frontend - und wie geht es weiter imBackend?" von Christoph Verenkotte (Präsident des Bundesverwaltungsamtes, BVA)eröffnet. Er gewährte Einblicke in den Umsetzungs- und Planungsstandverschiedener Projekte des Bundes. Verenkotte hob hervor, dass die Expertise derkommunalen IT-Dienstleister für die praxisorientierte Umsetzung in der Flächeabsolut notwendig sei, indem er betonte: " Den Austausch mit VITAKO alsVertreter der kommunalen IT-Dienstleister schätze ich stets als praxisnahen undsomit besonders wertvollen Impuls. Gerade im Hinblick auf die Umsetzung derVerwaltungsdigitalisierung und Registermodernisierung ist dieBundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister eine relevanteDialogpartnerin. Ich danke VITAKO für die Initiative und ihr Engagement bei derFachkonferenz." Christoph Verenkotte (Präsident des Bundesverwaltungsamtes,BVA).Dr. Rolf Beyer stellte den Konferenzteilnehmer:innen im Folgenden das neueVITAKO Positionspapier "Mission digitale Verwaltung - Perspektiven derkommunalen IT-Dienstleister" vor. Nur das medienbruchfreie Zusammenspiel vonFront-End zu Back-End durch automatisierte und in die Fläche ausrollbareProzesse auf Basis einer souveränen Verwaltungscloud, der Nutzung von KI könnteneine voll-digitalisierte und zukunftsorientierte agile öffentliche Verwaltungermöglichen."Wir sind der Überzeugung, dass ein Paradigmenwechsel zu digital-by-Design unddigital-only benötigt wird. Hierfür brauchen wir eine ermöglichendeRechtsetzung, um Transparenz und Handlungsfähigkeit gewährleisten zu können undsomit das Vertrauen der Bürger:innen für die Digitalisierung der Verwaltung zugewinnen." Dr. Rolf Beyer (Vorstandsvorsitzender von VITAKO,Verbandsgeschäftsführer Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg KDO)Es diskutierten unter der Moderationsleitung von Katrin Giebel(Geschäftsstellenleiterin VITAKO) und Jakob Dalin (Stabsstelle PartnermanagementKommunale Datenverarbeitung Oldenburg KDO): Christoph Verenkotte (Präsident desBundesverwaltungsamtes, BVA), Jörg Kremer (kommissarische Leitung/Leitung