NEUER BRENNEREI-REKORD FÜR THE GLEN GRANT, NACHDEM THE VISIONARY 68-YEAR-OLD BEI DER DISTILLERS ONE OF ONE FÜR 212.500£ (256.636 USD) VERKAUFT WURDE, DIE ZWEITE REKORDBRECHENDE AUKTION INNERHALB VON ZWEI WOCHEN

ROTHES, Schottland, 6. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- , 5. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- The Glen Grant Single Malt Scotch Whisky gibt heute bekannt, dass The Visionary 68-Year-Old für 212.500£ (256.636 USD) bei der Distillers One of One Auktion verkauft wurde - eine Verdoppelung der ursprünglichen Schätzung -, wobei der Erlös der Distillers' Charity zugute kommen soll.

Dieser seltene, 68 Jahre alte Whisky folgt auf die bahnbrechende Versteigerung von The Devotion 70-Year-Old für 81.250£ (101.300 USD) in der vergangenen Woche, wobei beide Lose Wohltätigkeitsorganisationen in Schottland zugutekommen

Diese Nachricht folgt auf die bahnbrechende Auktion von letzter Woche in Zusammenarbeit mit Sotheby's, bei der The Devotion 70-Year-Old für 81.250£ (101.300 USD) verkauft wurde. Als der Hammer beim Distillers One of One fiel, hielt der einzigartige Visionary - der älteste Whisky der Auktion - nun den Weltrekordpreis für einen Whisky von The Glen Grant in seiner 180-jährigen Geschichte und sicherte der Brennerei einen der ersten drei Plätze unter den 39 Losen der diesjährigen Auktion.

Der 68 Jahre lang gereifte The Visionary, der aus einem einzigen Oloroso-Sherry-Fass stammt, zeigt die außergewöhnliche Qualität der Glen Grant-Whiskys im hohen Alter. The Glen Grant ist zwar ein relativer Neuling in der Auktionsszene, aber seine jüngsten Erfolge unterstreichen die sorgfältige Reifung und den Sammlerwert der Brennerei, die seit 1840 in der Speyside zu Hause ist.

INFORMATIONEN ZU THE VISIONARY

Der innovative 1,6L Magnumdekanter mit mundgeblasenem Battuto-Schliff und Malachit-Korken aus Edelstein ist von den Reisen und der Leidenschaft von James "The Major" Grant für den Umweltschutz und die Natur inspiriert und befindet sich in einem von der Zeit inspirierten Präsentationsetui. Das Design des Dekanters orientiert sich am reichen Viktorianischen Stil und an den Gefäßen, in denen "The Major" exotische Pflanzen- und Blumenentdeckungen in die Gewächshäuser der Brennerei in seinem geliebten Garten der Pracht brachte, der sich jetzt auf dem Brennereigelände befindet.

Dieser seltene Whisky, der in einem einzigen Sherry-Fass mit der Nummer 835 reifte und 1955 abgefüllt wurde, zeigt herbstliche Goldtöne, die an die Blätter in den Gärten der Pracht erinnern. Der 68 Jahre alte Whiskys zeichnet sich anfangs durch sein weiches fruchtiges Aroma aus, das nahtlos in buttrige Karamellnoten mit dezenter Rauchnote übergeht. Am Gaumen zeigt sich ein ausgewogenes Verhältnis von fruchtiger Vanille und süßem Sherry. Der Abgang ist reichhaltig und kräftig und sorgt für ein langes und anhaltendes Mundgefühl, das von süßen Trockenfrüchten, einem Hauch von Gewürzen und sanftem Rauch geprägt ist.

Der Erlös aus dem Verkauf geht an die Distillers' Charity, die die Lebenschancen junger Menschen in Schottland verbessert, indem sie ihnen hilft, Wissen, Selbstvertrauen, Widerstandsfähigkeit und Fähigkeiten zu entwickeln, die sie für das Leben und die Arbeit fit machen.

@theglengrant

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2239954/Glen_Grant_The_Visionary.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neuer-brennerei-rekord-fur-the-glen-grant-nachdem-the-visionary-68-year-old-bei-der-distillers-one-of-one-fur-212-500-256-636-usd-verkauft-wurde-die-zweite-rekordbrechende-auktion-innerhalb-von-zwei-wochen-301949647.html