WIESBADEN (dpa-AFX) - Der hessische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein hat sich für Kernkraftwerke ausgesprochen. Im "Wahlinterview" von "17:30 Sat.1 live" sagte er am Freitag nach Mitteilung des privaten Fernsehsenders: "Wenn wir einen Deutschland-Pakt mit dem Bundeskanzler (Olaf Scholz/SPD) schließen - der Bundeskanzler möchte das ja gerne -, dann wird eine der Bedingungen sein: Dann muss auch die Kernkraft wieder eine Rolle spielen. Beispielsweise dadurch, dass wir die abgeschalteten Kernkraftwerke wieder anstellen." Mitten in der Energiekrise auf Kernkraft zu verzichten, sei ein schwerer Fehler gewesen.

Im April waren die letzten drei deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet worden. An diesem Sonntag (8.10.) wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Rheins CDU geht laut Umfragen als Favoritin ins Rennen. Derzeit regieren Christdemokraten und Grüne gemeinsam in Wiesbaden./jaa/DP/ngu