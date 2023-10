Ascend erhöht aufgrund steigender Kosten die Preise für Nylons und Chemikalien um bis zu 15 %

Produktfamilie Produkt Preiserhöhung Vydyne, Polimid und Secomid Reines PA66-Polymer PA6-Verbindungen 0,20 $ - 0,30 $/kg Veredelungschemikalien Hexamethylendiamin Adipinsäure 0,15 $ - 0,25 $/kg FlexaTrac-Säuren und -Ester sowie

Spezialitäten FlexaTrac-AGS FlexaTrac-DME FlexaTrac-ACM FlexaTrac-NTA FlexaTrac-IDA Formalin 0,10 $ - 0,25 $/kg FlexaRam-Spezialamine FlexaTram-BHM FlexaTram-DAM FlexaTram-HDA FlexaTram-HMT 0,10 $ - 0,50 $/kg Signatur-Marken Trinohex Ultra Hexatran Trinosolv Prionil 0,05 $ - 0,30 $/kg

Diese Preiserhöhungen sind Anfang Oktober 2023 in Kraft getreten. Die Kunden sollten sich an ihren jeweiligen Vertriebsmitarbeiter wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für Basisprodukte des täglichen Bedarfs und für neue Technologien her. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität zu verbessern und durch Innovation eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit Hauptsitz in Houston, Texas, und regionalen Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen. Wir verfügen über Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und China. Unsere globale Belegschaft stellt Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die verwendet werden, um sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Geräte sowie langlebigere Bekleidung und Konsumgüter herzustellen. Wir engagieren uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gesellschaft.

Weitere Informationen zu Ascend finden Sie unter www.ascendmaterials.com.

Kontakt: Osama Khalifa, +1 832 963 1347,

okhali@ascendmaterials.com

Logo ‒ https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ascend-erhoht-aufgrund-steigender-kosten-die-preise-fur-nylons-und-chemikalien-um-bis-zu-15--301949679.html