Börsen weltweit im Aufwind: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Plus

Die heutige Börsenentwicklung zeigt ein positives Bild. Alle Indizes, darunter der DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500, konnten Zuwächse verzeichnen.Der DAX schloss heute bei 15.267,58 Punkten, was einem Plus von 1,05% entspricht. Die Topwerte des Tages waren Zalando mit einem Plus von 6,35%, Covestro mit 2,45% und Daimler Truck Holding mit 2,44%. Auf der anderen Seite standen RWE, Siemens Energy und Symrise, die Verluste von 1,12%, 1,60% bzw. 1,93% hinnehmen mussten.Der MDAX konnte ebenfalls Zuwächse verzeichnen und schloss bei 25.453,41 Punkten, was einem Plus von 0,82% entspricht. Gerresheimer, Hugo Boss und Delivery Hero konnten mit Zuwächsen von 5,18%, 4,89% bzw. 4,45% überzeugen. Fresenius Medical Care, HENSOLDT und HelloFresh mussten hingegen Verluste von 1,68%, 1,89% bzw. 3,93% hinnehmen.Auch der SDAX und der TecDAX konnten positive Entwicklungen verzeichnen. Der SDAX schloss bei 12.685,20 Punkten (+0,94%) und der TecDAX bei 3.006,33 Punkten (+0,82%). AUTO1 Group und Nemetschek führten die Liste der Gewinner an, während Varta und ADTRAN Holdings die größten Verlierer waren.Auch auf der anderen Seite des Atlantiks gab es positive Nachrichten. Der Dow Jones schloss bei 33.393,09 Punkten (+0,92%) und der S&P 500 bei 4.291,27 Punkten (+0,90%). Salesforce und Pioneer Natural Resources Company waren die größten Gewinner, während Chevron Corporation und Mondelez International Registered (A) die größten Verlierer waren. Insgesamt zeigt sich ein positives Bild an den Börsen, mit einigen bemerkenswerten Gewinnern und Verlierern. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Märkte in den kommenden Tagen entwickeln werden.