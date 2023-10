Björn Fromm neuer BVLH-Präsident / Der selbstständige Lebensmittelkaufmann folgt auf Friedhelm Dornseifer, der den Verband 13 Jahre geführt und geprägt hat (FOTO)

Köln (ots) - Björn Fromm ist neuer Präsident des Handelsverbandes Lebensmittel

(BVLH). Der selbstständige Lebensmittel-Kaufmann wurde am Freitag auf der

BVLH-Delegiertenversammlung einstimmig gewählt.



"Ich freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle Aufgabe und über das

Vertrauen, dass mir unsere Delegierten ausgesprochen haben. Mein Team und ich

werden die lebensmittelpolitischen Interessen unserer Mitglieder in Deutschland

und bei der Europäischen Union wirkungsvoll vertreten", sagte Fromm unmittelbar

nach der Wahl.





Transformation nachhaltig und bezahlbar gestaltenEinen großen Dank richtete er an seinen Amtsvorgänger Friedhelm Dornseifer. Erhabe in seiner 13 jährigen Amtszeit einen starken Verband geformt und damit denGrundstein für die gute Lobby- und Facharbeit des BVLH gelegt.Fromm skizzierte auch die großen Herausforderungen, die vor seinerPräsidentschaft liegen. "Unser Ernährungssystem steht vor einem tiefgreifendenWandel. Es geht nicht mehr nur um eine sichere, flächendeckende und vielfältigeLebensmittelversorgung, sondern gleichzeitig um den Schutz natürlicherRessourcen und den Erhalt von Artenvielfalt. Wir werden uns sehr intensiv mitder Frage befassen müssen, wie wir Lebensmittelhändler dazu beitragen können,dass diese Transformation für die Menschen in Deutschland nicht nur nachhaltig,sondern auch verlässlich und bezahlbar gestaltet wird."Das sei ein wirtschaftlicher und politischer Kraftakt, der nicht durch Verbotebewältigt werden könne, sondern der nur durch Aufklärung und vielÜberzeugungsarbeit gelinge.Lebensmittelkaufmann mit VerbandserfahrungBjörn Fromm ist selbstständiger EDEKA-Kaufmann mit drei Märkten in Berlin undMitglied im Aufsichtsrat der EDEKA Minden-Hannover. Als Präsident desHandelsverbandes Berlin-Brandenburg (HBB), Vizepräsident des HandelsverbandesDeutschland (HDE) und Vizepräsident der Vereinigung der Unternehmensverbände inBerlin und Brandenburg (UVB) verfügt er über große Erfahrung im Führen vonVerbänden. Der 38-Jährige studierte Betriebswirt ist gebürtige Berliner,verheiratet und hat zwei Kinder.Über den Handelsverband LebensmittelDer Handelsverband Lebensmittel (BVLH) ist im Handelsverband Deutschland (HDE)der Fachverband für die Lebensmittelarbeit. Er unterstützt seine Mitglieder beider Erledigung lebensmittelfachlicher und lebensmittelrechtlicher Aufgaben undwahrt ihre lebensmittelpolitischen Interessen gegenüber Gesetzgebung, Behördenund Öffentlichkeit. Auf diesem Gebiet ist der BVLH der Ansprechpartner fürPolitik, Medien, Verbraucherorganisationen und für die Verbände dervorgelagerten Wirtschaftsstufen. Der BVLH ist Gründungsorganisation, Namensgeberund Mitveranstalter der Weltleitmesse für Lebensmittel und Getränke ANUGA.Pressekontakt:Christian BöttcherPressesprecherHandelsverband Lebensmittel (BVLH)Telefon: 030 / 72 62 50-86Mobil: 0172 / 28 98 496mailto:boettcher@bvlh.nethttp://www.bvlh.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/116794/5620036OTS: Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH)