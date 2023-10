(neuer 4. Absatz mit Aussagen Söder, Wüst und Merz)

BERLIN (dpa-AFX) - Knapp 14 Millionen Menschen in Bayern und Hessen sind am Sonntag zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Mit zahlreichen Abschlussveranstaltungen in beiden Ländern erreichte der Wahlkampf am Freitag seinen Höhepunkt. In den Umfragen liegen die Amtsinhaber in Wiesbaden und München unangefochten vorn.

Laut aktuellem ZDF-"Politbarometer" legt die CSU von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen bei der "Sonntagsfrage" im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt zu und landet bei 37 Prozent. Damit käme sie in etwa auf das Ergebnis der Landtagswahl von 2018 (37,2 Prozent). In Hessen liegt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein wie in der Vorwoche bei 32 Prozent.