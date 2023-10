NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre nach robusten Arbeitsmarktzahlen verzeichneten Kursverluste etwas reduziert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank zuletzt um 0,44 Prozent auf 106,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,78 Prozent, nachdem sie anfangs mit 4,89 Prozent erneut den höchsten Stand seit 2007 erreicht hatte.

Die US-Zentralbank Federal Reserve hofft auf eine Abkühlung am Arbeitsmarkt. Ansonsten besteht die Gefahr weiterer deutlicher Lohnsteigerungen mit zusätzlichem Inflationspotenzial. Daher deuten robuste Jobdaten in Richtung weiter steigender Leitzinsen, was zumeist höhere Kapitalmarktzinsen nach sich zieht.

Die Lohnentwicklung hat sich im September gleichwohl etwas entspannt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten zum Vormonat um 0,2 Prozent zu und damit etwas weniger stark als von Analysten erwartet. Im Jahresvergleich schwächte sich der Lohnanstieg im September von 4,3 Prozent auf 4,2 Prozent leicht ab. Auch das lag etwas unter den Erwartungen./bgf/jkr/jha/ajx/he