DAX verlässt die Range am Ende doch: Börsenfazit KW40

Danach wird es erst am Mittwoch wieder mit den Verbraucherpreisen aus Deutschland spannend und im weiteren Verlauf mit dem Äquivalent aus den USA.

Das IWF Treffen beginnt am Wochenende und hält für uns sicherlich einige Wortmeldungen zur Wirtschaftslage parat. Am Montag kommen zudem die Daten zur Industrieproduktion aus Deutschland und das EU Sentix Investorenvertrauen über die Ticker.

Welche Termine stehen in der neuen Woche zunächst noch an, bevor die neue Quartalssaison startet?

Für ein Plus auf Wochensicht genügte dies nicht, doch es war letztlich der stärkste Tag im DAX des Kalendermonats Oktober. Die Daten der Börse Frankfurt vom Freitag sind hier abgebildet:

Für den Nasdaq war es somit ein Anstieg zur runden 15.000er-Marke in buchstäblich "letzter Minute" der letzten beiden Handelswochen, hier abgebildet im Endloskontrakt:

Doch beide Ausbruchsversuche waren nur "Versuche" und letztlich setzt sich am US-Markt die Meinung durch, dass eine starke Wirtschaft letztlich gut für Unternehmen und somit für die Börse ist.

Was war am US-Markt geschehen?

Als Impuls gilt der US-Arbeitsmarktbericht, der zunächst negativ aufgenommen wurde. Denn ein starker Arbeitsmarkt ist ein Hinweis auf eine weitere Zinsanhebung der US-Notenbank FED, die Inflation vermeiden will. Aus diesem Grund scheiterte der erste Ausbruchsversuch auf der Oberseite "brutal" um 14.30 Uhr und wenig später wurde nicht nur das GAP zum Vortag, sondern auch die Range kurz auf der Unterseite verlassen.

Da sich die Börsen sehr oft in den Mustern Abwärtstrend, Seitwärtsphase und Aufwärtstrend abwechseln, bestand nach der Seitwärtsphase der letzten Handelstage eine hohe Wahrscheinlichkeit auf einen Wechsel zum Aufwärtstrend. Er könnte nun mit dem Auslaufen aus der Range begonnen haben:

Über ein potenzielles Long-Signal und damit dem Verlassen der Abwärtstrendbewegung sprachen wir noch einmal in der gestrigen Morgenanalyse am 05.10.2023 und legten dieses Chartbild zugrunde (Rückblick):

Ein starker Arbeitsmarkt rettet die Börsenwoche an der Wall Street in letzter Minute. Wie wirkte sich dies auf den DAX und das Trading aus?

DAX-Tradingideen DAX verlässt die Range am Ende doch: Börsenfazit KW40

