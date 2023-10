EU-Ratspräsident verurteilt Angriffe auf Israel scharf

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Angriffe auf Israel scharf verurteilt. Die "wahllosen Angriffe" gegen Israel und seine Bevölkerung hätten unschuldigen Bürgern Terror und Gewalt angetan, schrieb er auf der Plattform X (ehemals Twitter). "Meine Gedanken sind bei allen Opfern." Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk. Bei massiven und überraschenden Raketenangriffen aus dem Gazastreifen sind am Samstag in Israel nach ersten Erkenntnissen eine Frau getötet und 15 Menschen verletzt worden./red/DP/zb