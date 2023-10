GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein israelischer Repräsentant hat gewarnt, die im Gazastreifen herrschende islamistische Palästinenserorganisation Hamas habe mit ihrem Großangriff auf Israel "die Tore zur Hölle" geöffnet. Hamas sei für die Entscheidung zuständig und man werde die Organisation zur Rechenschaft ziehen, sagte der Sprecher der israelischen Cogat-Behörde, die für Einreise- und Arbeitsgenehmigungen für palästinensische Arbeiter aus dem Gazastreifen zuständig ist am Samstag. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Die Hamas hatte am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) einen tödlichen Überraschungsangriff auf Israel und seine Bürger gestartet. Nach Medienberichten wurden dabei mindestens 22 Menschen getötet und mindestens 70 schwer verletzt. Neben Angriffen mit mehreren Tausend Raketen auf israelische Ortschaften drangen nach Armeeangaben auch bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Es kam zu schweren Kämpfen mit israelischen Soldaten, es gibt von Israel noch unbestätigte Berichte von Geiselnahmen und Entführungen in den Gazastreifen.

Das ägyptische Außenministerium teilte mit, Ägypten bemühe sich intensiv um eine Beruhigung der Lage. In der Vergangenheit hatte Kairo immer wieder zwischen Israel und militanten Palästinenserfraktionen im Gazastreifen vermittelt und dabei auch Waffenruhen erzielt./le/DP/zb